https://ria.ru/20250731/zelenskiy-2032571872.html

В Раде призвали Зеленского забыть о новом президентском сроке

В Раде призвали Зеленского забыть о новом президентском сроке - РИА Новости, 31.07.2025

В Раде призвали Зеленского забыть о новом президентском сроке

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на заседании парламента в четверг призвал Владимира Зеленского... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:02:00+03:00

2025-07-31T13:02:00+03:00

2025-07-31T13:13:00+03:00

украина

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

протесты на украине из-за закона о набу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004556518_78:408:2994:2048_1920x0_80_0_0_9667357f533d4a511bafa16936bfc61f.jpg

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на заседании парламента в четверг призвал Владимира Зеленского забыть о втором президентском сроке после скандала вокруг принятия закона, ограничивающего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)."И я обращаюсь к Зеленскому. Забудь о втором сроке. Это пятно, которое ты никогда не прикроешь блейзером цвета хаки. Это the еnd. Спасай страну, а не своих друзей от расследования", - сказал Гончаренко* с трибуны парламента, заседание которого транслировал телеканал "Рада".Ранее Гончаренко* заявил, что в четверг заседание парламента, на котором депутаты рассмотрят законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, впервые за последние три года будет транслироваться в эфире телеканала "Рады".Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Рада рассмотрит законопроект 31 июля.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250731/rada-2032519724.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу