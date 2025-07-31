https://ria.ru/20250731/zelenskiy-2032501212.html

"Путь к коллапсу": в Британии объяснили, почему Зеленский все еще жив

"Путь к коллапсу": в Британии объяснили, почему Зеленский все еще жив - РИА Новости, 31.07.2025

"Путь к коллапсу": в Британии объяснили, почему Зеленский все еще жив

Владимир Зеленский выгоден всем иностранным и местным силам на Украине, его замена приведет к коллапсу, заявил британский геополитический аналитик Александр... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:16:00+03:00

2025-07-31T06:16:00+03:00

2025-07-31T10:47:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выгоден всем иностранным и местным силам на Украине, его замена приведет к коллапсу, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Отстранение Зеленского сейчас будет прямым путем к коллапсу. На Украине действуют разные силы: британцы, американцы, европейцы, местные олигархи, неонацисты. На данный момент Зеленский их устраивает, и в их интересах держать его на посту, несмотря на иррациональность, провал по всем фронтам и глубоко коррумпированную основу режима", — сказал он.Аналитик отметил, что, хотя эти группировки между собой не ладят, пока что у них есть общее согласие по поводу фигуры Зеленского. По словам эксперта, только благодаря этому он еще жив.В июле пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену главе киевского режима. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032481177.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, вооруженные силы украины