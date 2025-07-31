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Путин и президент Лаоса по итогам переговоров сделают заявление для СМИ

Путин и президент Лаоса по итогам переговоров сделают заявление для СМИ - РИА Новости, 31.07.2025

Путин и президент Лаоса по итогам переговоров сделают заявление для СМИ

Президент России Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит по итогам переговоров в Кремле сделают заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:01:00+03:00

2025-07-31T12:01:00+03:00

2025-07-31T12:11:00+03:00

лаос

россия

дмитрий песков

владимир путин

тхонглун сисулит

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит по итогам переговоров в Кремле сделают заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В рамках официального визита президента Лаосской Народно-Демократической Республики Сисулита сегодня состоится его кремлевская часть этого визита, будет беседа двух глав государств. Потом общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров, делегации будут принимать участие. Главы государств обменяются подписными документами и сделают заявления для СМИ", - сказал Песков журналистам.

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лаос

россия

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лаос, россия, дмитрий песков, владимир путин, тхонглун сисулит