https://ria.ru/20250731/zavod-2032559881.html

Завод электромобилей в Липецкой области запустит цеха сварки кузова

Завод электромобилей в Липецкой области запустит цеха сварки кузова - РИА Новости, 31.07.2025

Завод электромобилей в Липецкой области запустит цеха сварки кузова

Завод электромобилей в Липецкой области расширяет производство, вскоре там запустят собственные цеха сварки и окраски кузова, а также линию мелкоузловой сборки, РИА Новости, 31.07.2025

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липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Завод электромобилей в Липецкой области расширяет производство, вскоре там запустят собственные цеха сварки и окраски кузова, а также линию мелкоузловой сборки, сообщил после поездки на завод губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. Открытие цехов позволит локализовать производство российских электромобилей и гибридов полного цикла в Липецкой области. Это большой шаг в развитии отрасли и региона, прокомментировал глава региона. Артамонов отметил, что цеха полностью готовы к работе, сейчас они работают в тестовом режиме. "В цехах уже смонтировано и отлажено оборудование, сварены первые кузова, тестируются линии. Вся логистика, контроль качества и технологические процессы — под российские условия и наши комплектующие. Используются материалы отечественного производства", — пояснил Артамонов. Первой моделью, изготовленной на модернизированном производстве, станет гибридный семейный кроссовер, который сможет проезжать без подзарядки более 1 тысячи километров, рассказали губернатору на предприятии. В свою очередь Артамонов указал, что в расширении производства есть и важный социальный аспект. "Но речь не только о машинах. Это инвестиции. Это рабочие места. Это новые производственные компетенции и технологическое развитие региона", — подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250730/artamonov-2032348855.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов