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Завод электромобилей в Липецкой области запустит цеха сварки кузова
Завод электромобилей в Липецкой области запустит цеха сварки кузова - РИА Новости, 31.07.2025
Завод электромобилей в Липецкой области запустит цеха сварки кузова
Завод электромобилей в Липецкой области расширяет производство, вскоре там запустят собственные цеха сварки и окраски кузова, а также линию мелкоузловой сборки, РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:23:00+03:00
2025-07-31T12:23:00+03:00
2025-07-31T12:26:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Завод электромобилей в Липецкой области расширяет производство, вскоре там запустят собственные цеха сварки и окраски кузова, а также линию мелкоузловой сборки, сообщил после поездки на завод губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. Открытие цехов позволит локализовать производство российских электромобилей и гибридов полного цикла в Липецкой области. Это большой шаг в развитии отрасли и региона, прокомментировал глава региона. Артамонов отметил, что цеха полностью готовы к работе, сейчас они работают в тестовом режиме. "В цехах уже смонтировано и отлажено оборудование, сварены первые кузова, тестируются линии. Вся логистика, контроль качества и технологические процессы — под российские условия и наши комплектующие. Используются материалы отечественного производства", — пояснил Артамонов. Первой моделью, изготовленной на модернизированном производстве, станет гибридный семейный кроссовер, который сможет проезжать без подзарядки более 1 тысячи километров, рассказали губернатору на предприятии. В свою очередь Артамонов указал, что в расширении производства есть и важный социальный аспект. "Но речь не только о машинах. Это инвестиции. Это рабочие места. Это новые производственные компетенции и технологическое развитие региона", — подчеркнул губернатор.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Завод электромобилей в Липецкой области запустит цеха сварки кузова
Липецкий завод электромобилей запустит собственные цеха сварки и окраски кузова
ЛИПЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Завод электромобилей в Липецкой области расширяет производство, вскоре там запустят собственные цеха сварки и окраски кузова, а также линию мелкоузловой сборки, сообщил после поездки на завод губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Открытие цехов позволит локализовать производство российских электромобилей и гибридов полного цикла в Липецкой области. Это большой шаг в развитии отрасли и региона, прокомментировал глава региона.
Артамонов отметил, что цеха полностью готовы к работе, сейчас они работают в тестовом режиме.
"В цехах уже смонтировано и отлажено оборудование, сварены первые кузова, тестируются линии. Вся логистика, контроль качества и технологические процессы — под российские условия и наши комплектующие. Используются материалы отечественного производства", — пояснил Артамонов.
Первой моделью, изготовленной на модернизированном производстве, станет гибридный семейный кроссовер, который сможет проезжать без подзарядки более 1 тысячи километров, рассказали губернатору на предприятии.
В свою очередь Артамонов указал, что в расширении производства есть и важный социальный аспект.
"Но речь не только о машинах. Это инвестиции. Это рабочие места. Это новые производственные компетенции и технологическое развитие региона", — подчеркнул губернатор.