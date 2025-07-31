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Заседание российско-саудовской межправкомиссии пройдет в ноябре в Эр-Рияде - РИА Новости, 31.07.2025
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10:26 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zasedanie-2032527142.html
Заседание российско-саудовской межправкомиссии пройдет в ноябре в Эр-Рияде
Заседание российско-саудовской межправкомиссии пройдет в ноябре в Эр-Рияде - РИА Новости, 31.07.2025
Заседание российско-саудовской межправкомиссии пройдет в ноябре в Эр-Рияде
Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:26:00+03:00
2025-07-31T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6 ноября, сообщил кабмин РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, встретился там с сопредседателем межправкомиссии - министром энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом. На встрече обсуждалась ситуация на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+. "Стороны также обсудили подготовку к девятому заседанию межправкомиссии, которое состоится в Эр-Рияде 6 ноября текущего года", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, саудовская аравия, александр новак, опек
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак, ОПЕК
Заседание российско-саудовской межправкомиссии пройдет в ноябре в Эр-Рияде

Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде 6 ноября

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6 ноября, сообщил кабмин РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, встретился там с сопредседателем межправкомиссии - министром энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом. На встрече обсуждалась ситуация на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+.
"Стороны также обсудили подготовку к девятому заседанию межправкомиссии, которое состоится в Эр-Рияде 6 ноября текущего года", - говорится в сообщении.
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