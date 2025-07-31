https://ria.ru/20250731/zasedanie-2032527142.html

Заседание российско-саудовской межправкомиссии пройдет в ноябре в Эр-Рияде

Заседание российско-саудовской межправкомиссии пройдет в ноябре в Эр-Рияде - РИА Новости, 31.07.2025

Заседание российско-саудовской межправкомиссии пройдет в ноябре в Эр-Рияде

Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:26:00+03:00

2025-07-31T10:26:00+03:00

2025-07-31T10:26:00+03:00

в мире

россия

саудовская аравия

александр новак

опек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006820986_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_15bbb8131df9d60f3b9c234624f3f53b.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6 ноября, сообщил кабмин РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, встретился там с сопредседателем межправкомиссии - министром энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом. На встрече обсуждалась ситуация на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+. "Стороны также обсудили подготовку к девятому заседанию межправкомиссии, которое состоится в Эр-Рияде 6 ноября текущего года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250725/palestina-2031287873.html

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, саудовская аравия, александр новак, опек