https://ria.ru/20250731/yemen-2032482124.html
Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле
Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле - РИА Новости, 31.07.2025
Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле
Контролирующее большую часть севера Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало три объекта в Израиле при помощи БПЛА, заявил представитель военного крыла... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T00:00:00+03:00
2025-07-31T00:00:00+03:00
2025-07-31T00:11:00+03:00
в мире
израиль
йемен
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c1065bbe6197d770208b21d6a03b67.jpg
КАИР, 31 июл - РИА Новости. Контролирующее большую часть севера Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало три объекта в Израиле при помощи БПЛА, заявил представитель военного крыла группировки Яхья Сариа."ВВС Йемена (военного крыла хуситов - ред.) провели три военных операции при помощи пяти БПЛА, в ходе которых были поражены военные цели в районе Яффо (Тель-Авив - ред.), Ашкелоне и пустыне Негев", - говорится в заявлении Сариа.Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.В минувшее воскресенье представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа заявил, что движение будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с портами Израиля, вне зависимости от пунктов назначения судов и того, какой стране они принадлежат.
https://ria.ru/20250729/jemen-2032059641.html
https://ria.ru/20250726/khusity-2031552121.html
израиль
йемен
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08101dcc6d5f8a78a53ce7eb0b9b7ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, тель-авив
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив
Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле
Хуситы заявили, что с помощью БПЛА ударили по трем объектам в Израиле