https://ria.ru/20250731/yemen-2032482124.html

Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле

Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле - РИА Новости, 31.07.2025

Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле

Контролирующее большую часть севера Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало три объекта в Израиле при помощи БПЛА, заявил представитель военного крыла... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T00:00:00+03:00

2025-07-31T00:00:00+03:00

2025-07-31T00:11:00+03:00

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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Контролирующее большую часть севера Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало три объекта в Израиле при помощи БПЛА, заявил представитель военного крыла группировки Яхья Сариа."ВВС Йемена (военного крыла хуситов - ред.) провели три военных операции при помощи пяти БПЛА, в ходе которых были поражены военные цели в районе Яффо (Тель-Авив - ред.), Ашкелоне и пустыне Негев", - говорится в заявлении Сариа.Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.В минувшее воскресенье представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа заявил, что движение будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с портами Израиля, вне зависимости от пунктов назначения судов и того, какой стране они принадлежат.

https://ria.ru/20250729/jemen-2032059641.html

https://ria.ru/20250726/khusity-2031552121.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, йемен, тель-авив