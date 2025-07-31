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Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле - РИА Новости, 31.07.2025
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00:00 31.07.2025 (обновлено: 00:11 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/yemen-2032482124.html
Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле
Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле - РИА Новости, 31.07.2025
Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле
Контролирующее большую часть севера Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало три объекта в Израиле при помощи БПЛА, заявил представитель военного крыла... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T00:00:00+03:00
2025-07-31T00:11:00+03:00
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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Контролирующее большую часть севера Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало три объекта в Израиле при помощи БПЛА, заявил представитель военного крыла группировки Яхья Сариа."ВВС Йемена (военного крыла хуситов - ред.) провели три военных операции при помощи пяти БПЛА, в ходе которых были поражены военные цели в районе Яффо (Тель-Авив - ред.), Ашкелоне и пустыне Негев", - говорится в заявлении Сариа.Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.В минувшее воскресенье представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа заявил, что движение будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с портами Израиля, вне зависимости от пунктов назначения судов и того, какой стране они принадлежат.
https://ria.ru/20250729/jemen-2032059641.html
https://ria.ru/20250726/khusity-2031552121.html
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в мире, израиль, йемен, тель-авив
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив
Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле

Хуситы заявили, что с помощью БПЛА ударили по трем объектам в Израиле

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля
Работа ПВО Израиля - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля. Архивное фото
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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Контролирующее большую часть севера Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало три объекта в Израиле при помощи БПЛА, заявил представитель военного крыла группировки Яхья Сариа.
"ВВС Йемена (военного крыла хуситов - ред.) провели три военных операции при помощи пяти БПЛА, в ходе которых были поражены военные цели в районе Яффо (Тель-Авив - ред.), Ашкелоне и пустыне Негев", - говорится в заявлении Сариа.
Атакованное йеменскими хуситами судно в Красном море - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Хуситы пригрозили атаковать американские суда при взаимодействии с Израилем
29 июля, 05:41
Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
В минувшее воскресенье представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа заявил, что движение будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с портами Израиля, вне зависимости от пунктов назначения судов и того, какой стране они принадлежат.
Гиперзвуковая баллистическая ракета Палестина-2 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Хуситы заявили об атаках на четыре цели в Израиле
26 июля, 02:28
 
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