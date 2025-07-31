https://ria.ru/20250731/yar-2032539317.html

В Часовом Яре еще могут оставаться мирные жители

В Часовом Яре еще могут оставаться мирные жители - РИА Новости, 31.07.2025

В Часовом Яре еще могут оставаться мирные жители

Мирные жители могут оставаться в освобожденном Часовом Яре, прячась в подвалах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 31.07.2025

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2025-07-31T11:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

безопасность

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Мирные жители могут оставаться в освобожденном Часовом Яре, прячась в подвалах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Минобороны в четверг сообщило об освобождении Часова Яра в ДНР. "Мирных жителей эвакуировали весь период боев за Часов Яр. Не исключено, что сейчас будут в подвалах находить живых мирных жителей и появится возможность их эвакуировать. По нашим данным, в ряде районов могут оставаться люди", - сказал собеседник агентства. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

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часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), безопасность