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В Часовом Яре еще могут оставаться мирные жители - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/yar-2032539317.html
В Часовом Яре еще могут оставаться мирные жители
В Часовом Яре еще могут оставаться мирные жители - РИА Новости, 31.07.2025
В Часовом Яре еще могут оставаться мирные жители
Мирные жители могут оставаться в освобожденном Часовом Яре, прячась в подвалах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:33:00+03:00
2025-07-31T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
безопасность
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Мирные жители могут оставаться в освобожденном Часовом Яре, прячась в подвалах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Минобороны в четверг сообщило об освобождении Часова Яра в ДНР. "Мирных жителей эвакуировали весь период боев за Часов Яр. Не исключено, что сейчас будут в подвалах находить живых мирных жителей и появится возможность их эвакуировать. По нашим данным, в ряде районов могут оставаться люди", - сказал собеседник агентства. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
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часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Безопасность
В Часовом Яре еще могут оставаться мирные жители

Мирные жители еще могут оставаться в Часовом Яре и прятаться в подвалах

© AP PhotoВид на Часов Яр
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo
Вид на Часов Яр. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Мирные жители могут оставаться в освобожденном Часовом Яре, прячась в подвалах, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Минобороны в четверг сообщило об освобождении Часова Яра в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
Подразделения группировки войск Южная освободили Часов Яр в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
"Мирных жителей эвакуировали весь период боев за Часов Яр. Не исключено, что сейчас будут в подвалах находить живых мирных жителей и появится возможность их эвакуировать. По нашим данным, в ряде районов могут оставаться люди", - сказал собеседник агентства.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАртемовск (Донецкая область)Безопасность
 
 
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