https://ria.ru/20250731/yaponiya-2032501672.html

Эксперт рассказал, как Токио использует сотрудничество России и Китая

Эксперт рассказал, как Токио использует сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 31.07.2025

Эксперт рассказал, как Токио использует сотрудничество России и Китая

Япония использует китайско-российское сотрудничество как предлог для подготовки к размещению собственного оружия в космосе, заявил РИА Новости китайский военный РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:24:00+03:00

2025-07-31T06:24:00+03:00

2025-07-31T06:24:00+03:00

в мире

япония

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg

ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Япония использует китайско-российское сотрудничество как предлог для подготовки к размещению собственного оружия в космосе, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн. Ранее агентство Киодо сообщило, что Япония планирует к 2029 году представить "спутники-телохранители", цель которых заключается в прямой защите японских спутников от космических диверсий, которые якобы планируют другие страны. Агентство со ссылкой на японское минобороны утверждало, что Россия и Китай якобы разрабатывают "спутники-убийцы", которые выводят из строя спутники других стран. "Япония использует китайско-российское сотрудничество как предлог для подготовки к собственному размещению космического оружия", - сказал эксперт. По его словам, заявление министерства обороны Японии о том, что Китай и Россия якобы разрабатывают "спутники-убийцы", способные контролировать спутники других стран, является "попыткой оправдать и скрыть будущее развитие космических боевых возможностей, в частности возможностей прямого космического боя". Лань Шуньчжэн подчеркнул, что так называемые "спутники-телохранители", разрабатываемые Японией, по сути являются теми же "спутниками-убийцами". Эксперт отметил, что "спутники-телохранители" - это небольшие спутники, развернутые вокруг более крупных спутников, как правило, они обладают наступательным потенциалом. "Обнаружив приближающийся вражеский "спутник-убийцу", они могут заблаговременно приблизиться и атаковать его, или даже совместно уничтожить, эти "спутники-телохранители" по сути являются "спутниками-убийцами", но под другим названием", - пояснил он. Таким образом, Япония громко заявляет о своей приверженности защите от "спутников-убийц" и в то же время разрабатывает собственные "спутники-убийцы" под видом "спутников-телохранителей", резюмировал эксперт. "Это последовательная японская тактика: развивать наступательные возможности, при этом изображая из себя жертву", - сказал Лань Шуньчжэн, выразив мнение, что в плане размещения оружия в космосе Япония может сделать существенные шаги вперед. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015824088.html

https://ria.ru/20250422/japonija-2012683245.html

https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953254.html

япония

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, россия, китай