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Эксперт рассказал, как Токио использует сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 31.07.2025
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06:24 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/yaponiya-2032501672.html
Эксперт рассказал, как Токио использует сотрудничество России и Китая
Эксперт рассказал, как Токио использует сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт рассказал, как Токио использует сотрудничество России и Китая
Япония использует китайско-российское сотрудничество как предлог для подготовки к размещению собственного оружия в космосе, заявил РИА Новости китайский военный РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:24:00+03:00
2025-07-31T06:24:00+03:00
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Япония использует китайско-российское сотрудничество как предлог для подготовки к размещению собственного оружия в космосе, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн. Ранее агентство Киодо сообщило, что Япония планирует к 2029 году представить "спутники-телохранители", цель которых заключается в прямой защите японских спутников от космических диверсий, которые якобы планируют другие страны. Агентство со ссылкой на японское минобороны утверждало, что Россия и Китай якобы разрабатывают "спутники-убийцы", которые выводят из строя спутники других стран. "Япония использует китайско-российское сотрудничество как предлог для подготовки к собственному размещению космического оружия", - сказал эксперт. По его словам, заявление министерства обороны Японии о том, что Китай и Россия якобы разрабатывают "спутники-убийцы", способные контролировать спутники других стран, является "попыткой оправдать и скрыть будущее развитие космических боевых возможностей, в частности возможностей прямого космического боя". Лань Шуньчжэн подчеркнул, что так называемые "спутники-телохранители", разрабатываемые Японией, по сути являются теми же "спутниками-убийцами". Эксперт отметил, что "спутники-телохранители" - это небольшие спутники, развернутые вокруг более крупных спутников, как правило, они обладают наступательным потенциалом. "Обнаружив приближающийся вражеский "спутник-убийцу", они могут заблаговременно приблизиться и атаковать его, или даже совместно уничтожить, эти "спутники-телохранители" по сути являются "спутниками-убийцами", но под другим названием", - пояснил он. Таким образом, Япония громко заявляет о своей приверженности защите от "спутников-убийц" и в то же время разрабатывает собственные "спутники-убийцы" под видом "спутников-телохранителей", резюмировал эксперт. "Это последовательная японская тактика: развивать наступательные возможности, при этом изображая из себя жертву", - сказал Лань Шуньчжэн, выразив мнение, что в плане размещения оружия в космосе Япония может сделать существенные шаги вперед. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015824088.html
https://ria.ru/20250422/japonija-2012683245.html
https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953254.html
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в мире, япония, россия, китай
В мире, Япония, Россия, Китай
Эксперт рассказал, как Токио использует сотрудничество России и Китая

Шуньчжэн: Япония стремится к милитаризации космоса

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Япония использует китайско-российское сотрудничество как предлог для подготовки к размещению собственного оружия в космосе, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.
Ранее агентство Киодо сообщило, что Япония планирует к 2029 году представить "спутники-телохранители", цель которых заключается в прямой защите японских спутников от космических диверсий, которые якобы планируют другие страны. Агентство со ссылкой на японское минобороны утверждало, что Россия и Китай якобы разрабатывают "спутники-убийцы", которые выводят из строя спутники других стран.
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"Япония использует китайско-российское сотрудничество как предлог для подготовки к собственному размещению космического оружия", - сказал эксперт.
По его словам, заявление министерства обороны Японии о том, что Китай и Россия якобы разрабатывают "спутники-убийцы", способные контролировать спутники других стран, является "попыткой оправдать и скрыть будущее развитие космических боевых возможностей, в частности возможностей прямого космического боя".
Лань Шуньчжэн подчеркнул, что так называемые "спутники-телохранители", разрабатываемые Японией, по сути являются теми же "спутниками-убийцами". Эксперт отметил, что "спутники-телохранители" - это небольшие спутники, развернутые вокруг более крупных спутников, как правило, они обладают наступательным потенциалом.
"Обнаружив приближающийся вражеский "спутник-убийцу", они могут заблаговременно приблизиться и атаковать его, или даже совместно уничтожить, эти "спутники-телохранители" по сути являются "спутниками-убийцами", но под другим названием", - пояснил он.
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Таким образом, Япония громко заявляет о своей приверженности защите от "спутников-убийц" и в то же время разрабатывает собственные "спутники-убийцы" под видом "спутников-телохранителей", резюмировал эксперт.
"Это последовательная японская тактика: развивать наступательные возможности, при этом изображая из себя жертву", - сказал Лань Шуньчжэн, выразив мнение, что в плане размещения оружия в космосе Япония может сделать существенные шаги вперед.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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