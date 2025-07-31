https://ria.ru/20250731/vystavka-2032634656.html
Выставка "Хроники террора" открылась в Ростовской области
Выставка "Хроники террора" открылась в Ростовской области - РИА Новости, 31.07.2025
Выставка "Хроники террора" открылась в Ростовской области
Выставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в законодательном собрании Ростовской области, сообщил журналистам депутат регионального... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:34:00+03:00
2025-07-31T15:34:00+03:00
2025-07-31T15:34:00+03:00
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Выставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в законодательном собрании Ростовской области, сообщил журналистам депутат регионального парламента, ветеран СВО Максим Гелас. Выставку посетили председатель областного парламента Александр Ищенко, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, депутаты Госдумы и законодательного собрания региона. "Сегодня мы встречаем выставку на донской земле... Это документальные факты зла - разрушенные дома, искалеченные судьбы, слезы детей... С завтрашнего дня эта экспозиция будет в вузах Ростовской области, чтобы молодежь могла посмотреть на правду и никогда не сказала, что мы не знали", - сказал Гелас. Фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в Госдуме 1 июля, на фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Выставка призвана рассказать о преступлениях Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР, а также последствиях обстрелов населенных пунктов со стороны украинских боевиков. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах. Организатором выставки выступил аппарат Госдумы при содействии РИА Новости.
https://ria.ru/20250731/agrarii-2032611139.html
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ростовская область, сво
Ростовская область , Ростовская область, СВО
Выставка "Хроники террора" открылась в Ростовской области
Выставка "Хроники террора" открылась в заксобрании Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Выставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в законодательном собрании Ростовской области, сообщил журналистам депутат регионального парламента, ветеран СВО Максим Гелас.
Выставку посетили председатель областного парламента Александр Ищенко, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, депутаты Госдумы и законодательного собрания региона.
"Сегодня мы встречаем выставку на донской земле... Это документальные факты зла - разрушенные дома, искалеченные судьбы, слезы детей... С завтрашнего дня эта экспозиция будет в вузах Ростовской области, чтобы молодежь могла посмотреть на правду и никогда не сказала, что мы не знали", - сказал Гелас.
Фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в Госдуме 1 июля, на фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Выставка призвана рассказать о преступлениях Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР, а также последствиях обстрелов населенных пунктов со стороны украинских боевиков. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах.
Организатором выставки выступил аппарат Госдумы при содействии РИА Новости.