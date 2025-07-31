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Выставка "Хроники террора" открылась в Ростовской области - РИА Новости, 31.07.2025
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
15:34 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vystavka-2032634656.html
Выставка "Хроники террора" открылась в Ростовской области
Выставка "Хроники террора" открылась в Ростовской области - РИА Новости, 31.07.2025
Выставка "Хроники террора" открылась в Ростовской области
Выставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в законодательном собрании Ростовской области, сообщил журналистам депутат регионального... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:34:00+03:00
2025-07-31T15:34:00+03:00
ростовская область
ростовская область
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Выставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в законодательном собрании Ростовской области, сообщил журналистам депутат регионального парламента, ветеран СВО Максим Гелас. Выставку посетили председатель областного парламента Александр Ищенко, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, депутаты Госдумы и законодательного собрания региона. "Сегодня мы встречаем выставку на донской земле... Это документальные факты зла - разрушенные дома, искалеченные судьбы, слезы детей... С завтрашнего дня эта экспозиция будет в вузах Ростовской области, чтобы молодежь могла посмотреть на правду и никогда не сказала, что мы не знали", - сказал Гелас. Фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в Госдуме 1 июля, на фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Выставка призвана рассказать о преступлениях Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР, а также последствиях обстрелов населенных пунктов со стороны украинских боевиков. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах. Организатором выставки выступил аппарат Госдумы при содействии РИА Новости.
https://ria.ru/20250731/agrarii-2032611139.html
https://ria.ru/20250723/alekhin-2030848322.html
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ростовская область, сво
Ростовская область , Ростовская область, СВО
Выставка "Хроники террора" открылась в Ростовской области

Выставка "Хроники террора" открылась в заксобрании Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Выставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в законодательном собрании Ростовской области, сообщил журналистам депутат регионального парламента, ветеран СВО Максим Гелас.
Выставку посетили председатель областного парламента Александр Ищенко, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, депутаты Госдумы и законодательного собрания региона.
Председатель законодательного собрания Ростовский области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Депутаты Ростовской области предложили меры поддержки аграриев из-за ЧС
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"Сегодня мы встречаем выставку на донской земле... Это документальные факты зла - разрушенные дома, искалеченные судьбы, слезы детей... С завтрашнего дня эта экспозиция будет в вузах Ростовской области, чтобы молодежь могла посмотреть на правду и никогда не сказала, что мы не знали", - сказал Гелас.
Фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима" открылась в Госдуме 1 июля, на фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Выставка призвана рассказать о преступлениях Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР, а также последствиях обстрелов населенных пунктов со стороны украинских боевиков. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах.
Организатором выставки выступил аппарат Госдумы при содействии РИА Новости.
МФЦ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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23 июля, 14:32
 
Ростовская областьРостовская областьСВО
 
 
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