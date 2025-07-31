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В Верхневолжье продлили срок действия увеличенной выплаты контрактникам - РИА Новости, 31.07.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:19 31.07.2025
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В Верхневолжье продлили срок действия увеличенной выплаты контрактникам
В Верхневолжье продлили срок действия увеличенной выплаты контрактникам - РИА Новости, 31.07.2025
В Верхневолжье продлили срок действия увеличенной выплаты контрактникам
В Тверской области продлен до 31 августа включительно срок действия увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:19:00+03:00
2025-07-31T17:19:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Тверской области продлен до 31 августа включительно срок действия увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение принято на заседании областного правительства, которое в четверг провел губернатор Тверской области Игорь Руденя. Решением главы региона в октябре прошлого года в Верхневолжье размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы, был увеличен до 2 миллионов рублей. С учетом региональной и федеральной выплат военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей. Также в Верхневолжье предоставляют единовременную денежную выплату жителям, оказавшим содействие в привлечении граждан на военную службу по контракту (за исключением сотрудников силовых структур). Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей за каждого привлеченного к службе гражданина. Срок подачи заявления на данную выплату также продлен по 31 августа 2025 года включительно. Для жителей Тверской области, проходящих военную службу по контракту в зоне специальной военной операции, предусмотрены различные меры поддержки. Это помощь в газификации домовладений, содействие в трудоустройстве, проведение расширенной диспансеризации, предоставление в собственность земельных участков, обучение вождению и другие направления.
https://ria.ru/20250731/tver-2032581064.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
В Верхневолжье продлили срок действия увеличенной выплаты контрактникам

В Тверской области продлили срок действия увеличенной выплаты контрактникам

© пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание областного Правительства в Тверской области
Заседание областного Правительства в Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© пресс-служба правительства Тверской области
Заседание областного Правительства в Тверской области
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Тверской области продлен до 31 августа включительно срок действия увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании областного правительства, которое в четверг провел губернатор Тверской области Игорь Руденя.
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Решением главы региона в октябре прошлого года в Верхневолжье размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы, был увеличен до 2 миллионов рублей.
С учетом региональной и федеральной выплат военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей.
Также в Верхневолжье предоставляют единовременную денежную выплату жителям, оказавшим содействие в привлечении граждан на военную службу по контракту (за исключением сотрудников силовых структур). Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей за каждого привлеченного к службе гражданина. Срок подачи заявления на данную выплату также продлен по 31 августа 2025 года включительно.
Для жителей Тверской области, проходящих военную службу по контракту в зоне специальной военной операции, предусмотрены различные меры поддержки. Это помощь в газификации домовладений, содействие в трудоустройстве, проведение расширенной диспансеризации, предоставление в собственность земельных участков, обучение вождению и другие направления.
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