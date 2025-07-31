https://ria.ru/20250731/vsu-2032557504.html
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре
Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в освобожденном Часовом Яре в ДНР, сообщил советник главы... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:15:00+03:00
2025-07-31T12:15:00+03:00
2025-07-31T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в освобожденном Часовом Яре в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский."На Часовоярское направление и на Красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на Запорожском направлении. И оно было тоже перемолото", — сказал он в эфире Первого канала."Поэтому противник долгое время держался за эту высоту и бросал сюда очень большие резервы" — заключил Кимаковский.В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа.По оценке силовых структур, в освобожденном городе могут оставаться мирные жители, появится возможность их эвакуировать. Там также отметили ключевое значение его освобождения для дальнейшего продвижения российских подразделений: оно привело к падению обороны противника на Константиновском направлении."Часов Яр находится на высоте 254 метров над уровнем моря. Константиновка лежит в низине. Освобождение Часова Яра – это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке. За счет этой возвышенности российские дроны могут летать дальше и перерезать пути снабжения ВСУ", — рассказали там.Собеседник агентства добавил, что помимо этого снизится число обстрелов Артемовска, поскольку ВСУ использовали высоты для размещения ретрансляторов и последующих ударов по путям снабжения ВС России.Военно-политический эксперт Ян Гагин, недавно лично побывавший в Часовом Яре, оценил разрушения в освобожденном городе как существенные."Визуально городская застройка получила большие повреждения, как и район "промки", там шли серьезные бои. Но оценка комиссии начнется только после разминирования. Противник, отступая, как обычно, минировал территорию, старался повредить коммуникации намеренно", — рассказал он.Об освобождении Часова Яра стало известно утром в четверг. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск Южной группировкой войск при наступлении на Краматорско-дружковском направлении.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Выявляем, вычисляем": добровольцы "Востока" уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах у Часова Яра
Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР.
Об этом РИА Новости рассказал начальник разведки бригады с позывным "Тэпа".
Сегодня Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра.
2025-07-31T12:15
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В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре
Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ потеряли десятки тысяч человек в Часовом Яре
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в освобожденном Часовом Яре в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
«
"На Часовоярское направление и на Красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на Запорожском направлении. И оно было тоже перемолото", — сказал он в эфире Первого канала.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
"Поэтому противник долгое время держался за эту высоту и бросал сюда очень большие резервы" — заключил Кимаковский.
В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа.
По оценке силовых структур, в освобожденном городе могут оставаться мирные жители, появится возможность их эвакуировать. Там также отметили ключевое значение его освобождения для дальнейшего продвижения российских подразделений: оно привело к падению обороны противника на Константиновском направлении.
"Часов Яр находится на высоте 254 метров над уровнем моря. Константиновка лежит в низине. Освобождение Часова Яра – это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке. За счет этой возвышенности российские дроны могут летать дальше и перерезать пути снабжения ВСУ", — рассказали там.
Собеседник агентства добавил, что помимо этого снизится число обстрелов Артемовска, поскольку ВСУ использовали высоты для размещения ретрансляторов и последующих ударов по путям снабжения ВС России.
Военно-политический эксперт Ян Гагин, недавно лично побывавший в Часовом Яре, оценил разрушения в освобожденном городе как существенные.
«
"Визуально городская застройка получила большие повреждения, как и район "промки", там шли серьезные бои. Но оценка комиссии начнется только после разминирования. Противник, отступая, как обычно, минировал территорию, старался повредить коммуникации намеренно", — рассказал он.
Об освобождении Часова Яра стало известно утром в четверг. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск Южной группировкой войск при наступлении на Краматорско-дружковском направлении.