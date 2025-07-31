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В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 31.07.2025 (обновлено: 12:39 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vsu-2032557504.html
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре
Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в освобожденном Часовом Яре в ДНР, сообщил советник главы... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:15:00+03:00
2025-07-31T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
часов яр
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в освобожденном Часовом Яре в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.&quot;На Часовоярское направление и на Красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на Запорожском направлении. И оно было тоже перемолото&quot;, — сказал он в эфире Первого канала."Поэтому противник долгое время держался за эту высоту и бросал сюда очень большие резервы" — заключил Кимаковский.В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа.По оценке силовых структур, в освобожденном городе могут оставаться мирные жители, появится возможность их эвакуировать. Там также отметили ключевое значение его освобождения для дальнейшего продвижения российских подразделений: оно привело к падению обороны противника на Константиновском направлении."Часов Яр находится на высоте 254 метров над уровнем моря. Константиновка лежит в низине. Освобождение Часова Яра – это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке. За счет этой возвышенности российские дроны могут летать дальше и перерезать пути снабжения ВСУ", — рассказали там.Собеседник агентства добавил, что помимо этого снизится число обстрелов Артемовска, поскольку ВСУ использовали высоты для размещения ретрансляторов и последующих ударов по путям снабжения ВС России.Военно-политический эксперт Ян Гагин, недавно лично побывавший в Часовом Яре, оценил разрушения в освобожденном городе как существенные."Визуально городская застройка получила большие повреждения, как и район "промки", там шли серьезные бои. Но оценка комиссии начнется только после разминирования. Противник, отступая, как обычно, минировал территорию, старался повредить коммуникации намеренно", — рассказал он.Об освобождении Часова Яра стало известно утром в четверг. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск Южной группировкой войск при наступлении на Краматорско-дружковском направлении.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
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донецкая народная республика
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"Выявляем, вычисляем": добровольцы "Востока" уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах у Часова Яра
Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал начальник разведки бригады с позывным "Тэпа". Сегодня Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ потеряли десятки тысяч человек в Часовом Яре

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в освобожденном Часовом Яре в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
«

"На Часовоярское направление и на Красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на Запорожском направлении. И оно было тоже перемолото", — сказал он в эфире Первого канала.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
Подразделения группировки войск Южная освободили Часов Яр в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР

Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

"Поэтому противник долгое время держался за эту высоту и бросал сюда очень большие резервы" — заключил Кимаковский.
В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа.
По оценке силовых структур, в освобожденном городе могут оставаться мирные жители, появится возможность их эвакуировать. Там также отметили ключевое значение его освобождения для дальнейшего продвижения российских подразделений: оно привело к падению обороны противника на Константиновском направлении.
"Часов Яр находится на высоте 254 метров над уровнем моря. Константиновка лежит в низине. Освобождение Часова Яра – это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке. За счет этой возвышенности российские дроны могут летать дальше и перерезать пути снабжения ВСУ", — рассказали там.
Собеседник агентства добавил, что помимо этого снизится число обстрелов Артемовска, поскольку ВСУ использовали высоты для размещения ретрансляторов и последующих ударов по путям снабжения ВС России.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
Военно-политический эксперт Ян Гагин, недавно лично побывавший в Часовом Яре, оценил разрушения в освобожденном городе как существенные.
«
"Визуально городская застройка получила большие повреждения, как и район "промки", там шли серьезные бои. Но оценка комиссии начнется только после разминирования. Противник, отступая, как обычно, минировал территорию, старался повредить коммуникации намеренно", — рассказал он.
Об освобождении Часова Яра стало известно утром в четверг. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск Южной группировкой войск при наступлении на Краматорско-дружковском направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Часов Яр
 
 
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