https://ria.ru/20250731/vsu-2032553880.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 31.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 385 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:07:00+03:00

2025-07-31T12:07:00+03:00

2025-07-31T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

красноармейск

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 385 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Красноармейск и Сухецкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

https://ria.ru/20250731/yar-2032544032.html

красноармейск

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красноармейск