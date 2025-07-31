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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 31.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 385 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:07:00+03:00
2025-07-31T12:07:00+03:00
2025-07-31T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красноармейск
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 385 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Красноармейск и Сухецкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20250731/yar-2032544032.html
красноармейск
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Красноармейск
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 385 военных в зоне действий "Центра"