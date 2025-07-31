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ВСУ за сутки потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:04:00+03:00
2025-07-31T12:04:00+03:00
2025-07-31T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Пролетарское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военных в зоне действий "Севера"