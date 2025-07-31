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ВСУ за сутки потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ за сутки потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:04:00+03:00

2025-07-31T12:04:00+03:00

2025-07-31T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Пролетарское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)