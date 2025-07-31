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Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vsu-2032533997.html
Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области
Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в районе белгородского села Архангельское, глава поселения доставил пострадавшего в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:03:00+03:00
2025-07-31T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
архангельское
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в районе белгородского села Архангельское, глава поселения доставил пострадавшего в медучреждение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Движущийся в районе села Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что автомобиль уничтожен огнём. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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происшествия, архангельское, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Архангельское, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в районе белгородского села Архангельское, глава поселения доставил пострадавшего в медучреждение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Движущийся в районе села Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что автомобиль уничтожен огнём.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАрхангельскоеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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