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Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в районе белгородского села Архангельское, глава поселения доставил пострадавшего в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:03:00+03:00

2025-07-31T11:03:00+03:00

2025-07-31T11:03:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в районе белгородского села Архангельское, глава поселения доставил пострадавшего в медучреждение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Движущийся в районе села Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что автомобиль уничтожен огнём. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, архангельское, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия