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ВСУ за сутки нанесли 58 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 58 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ за сутки нанесли 58 ударов по Херсонской области
Боевики ВСУ за день нанесли 58 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6 населенных пунктов, РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:52:00+03:00
2025-07-31T10:52:00+03:00
2025-07-31T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 31 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ за день нанесли 58 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинские боевики нанесли 29 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще столько же, то есть еще 29 обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. За сутки под огонь ВСУ попали 6 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Старая Маячка, Малая Лепетиха.
https://ria.ru/20250731/boytsy-2032514171.html
днепр (река)
херсонская область
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днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 58 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки 58 раз обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области