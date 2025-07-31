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Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух - РИА Новости, 31.07.2025

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух

Число пострадавших после атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородской области увеличилось до двух, еще один мужчина обратился за медицинской помощью,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:49:00+03:00

2025-07-31T10:49:00+03:00

2025-07-31T10:49:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Число пострадавших после атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородской области увеличилось до двух, еще один мужчина обратился за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг утром глава области рассказал, что в посёлке Октябрьский при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадал мужчина. В больнице ему оказана вся необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно. "Также сейчас в районную больницу обратился второй пострадавший после атаки в посёлке Октябрьский. Врачи оказывают мужчине с баротравмой необходимую помощь", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия