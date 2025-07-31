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Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух - РИА Новости, 31.07.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух
Число пострадавших после атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородской области увеличилось до двух, еще один мужчина обратился за медицинской помощью,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:49:00+03:00
2025-07-31T10:49:00+03:00
2025-07-31T10:49:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Число пострадавших после атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородской области увеличилось до двух, еще один мужчина обратился за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг утром глава области рассказал, что в посёлке Октябрьский при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадал мужчина. В больнице ему оказана вся необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно. "Также сейчас в районную больницу обратился второй пострадавший после атаки в посёлке Октябрьский. Врачи оказывают мужчине с баротравмой необходимую помощь", - написал Гладков.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух
Второй раненный при атаке дрона на белгородский Октябрьский обратился в больницу