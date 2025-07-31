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Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vsu-2032530633.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух - РИА Новости, 31.07.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух
Число пострадавших после атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородской области увеличилось до двух, еще один мужчина обратился за медицинской помощью,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:49:00+03:00
2025-07-31T10:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Число пострадавших после атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородской области увеличилось до двух, еще один мужчина обратился за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг утром глава области рассказал, что в посёлке Октябрьский при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадал мужчина. В больнице ему оказана вся необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно. "Также сейчас в районную больницу обратился второй пострадавший после атаки в посёлке Октябрьский. Врачи оказывают мужчине с баротравмой необходимую помощь", - написал Гладков.
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происшествия, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до двух

Второй раненный при атаке дрона на белгородский Октябрьский обратился в больницу

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПосёлок Октябрьский Белгородского района атакован беспилотниками ВСУ
Посёлок Октябрьский Белгородского района атакован беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Посёлок Октябрьский Белгородского района атакован беспилотниками ВСУ
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Число пострадавших после атаки дрона ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородской области увеличилось до двух, еще один мужчина обратился за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В четверг утром глава области рассказал, что в посёлке Октябрьский при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадал мужчина. В больнице ему оказана вся необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно.
"Также сейчас в районную больницу обратился второй пострадавший после атаки в посёлке Октябрьский. Врачи оказывают мужчине с баротравмой необходимую помощь", - написал Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОктябрьскийБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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