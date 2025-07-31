https://ria.ru/20250731/vsm-2032664664.html

Путин поручил обеспечить завершение проектирования ВСМ в Петербург

Путин поручил обеспечить завершение проектирования ВСМ в Петербург - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил обеспечить завершение проектирования ВСМ в Петербург

Президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД обеспечить принятие решений для завершения проектирования всех этапов высокоскоростной... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:05:00+03:00

2025-07-31T17:05:00+03:00

2025-07-31T17:44:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД обеспечить принятие решений для завершения проектирования всех этапов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги": обеспечить принятие решений, направленных на завершение проектирования всех этапов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, исходя из необходимости получения положительного заключения федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" на проектную документацию и оценки достоверности сметной стоимости по всем этапам строительства до 15 сентября 2025 года", - говорится в документе.Срок выполнения до 15 сентября 2025 года. Данное поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 2 июля 2025 года.Получение заключения Главгосэкспертизы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ожидается до середины сентября 2025 года, сообщал вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента 2 июля.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.

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