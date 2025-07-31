Путин поручил обеспечить завершение проектирования ВСМ в Петербург
Путин поручил кабмину и РЖД обеспечить завершение проектирования ВСМ в Петербург
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД обеспечить принятие решений для завершения проектирования всех этапов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги": обеспечить принятие решений, направленных на завершение проектирования всех этапов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, исходя из необходимости получения положительного заключения федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" на проектную документацию и оценки достоверности сметной стоимости по всем этапам строительства до 15 сентября 2025 года", - говорится в документе.
Срок выполнения до 15 сентября 2025 года. Данное поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 2 июля 2025 года.
Получение заключения Главгосэкспертизы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ожидается до середины сентября 2025 года, сообщал вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента 2 июля.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.