https://ria.ru/20250731/vostok-2032553394.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 31.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также уничтожили более 205 военнослужащих ВСУ и два танка,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:06:00+03:00

2025-07-31T12:06:00+03:00

2025-07-31T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также уничтожили более 205 военнослужащих ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РФ в четверг."ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новоселовка Запорожской области, Новопетровское и Январское Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)