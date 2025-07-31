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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 31.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также уничтожили более 205 военнослужащих ВСУ и два танка,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:06:00+03:00
2025-07-31T12:06:00+03:00
2025-07-31T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также уничтожили более 205 военнослужащих ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РФ в четверг."ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новоселовка Запорожской области, Новопетровское и Январское Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 205 военных и 2 танка в зоне действий "Востока" за сутки