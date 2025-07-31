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Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе - РИА Новости, 31.07.2025
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09:12 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/volodin-2032515175.html
Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе
Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе - РИА Новости, 31.07.2025
Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе. Об этом он написал в Telegram-канале. Теперь банки будут открывать... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:12:00+03:00
2025-07-31T09:12:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе. Об этом он написал в Telegram-канале. Теперь банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей, а от смс-рассылок можно будет отказаться, написав заявление оператору связи. Кроме того, будет введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Родины и ее интересов. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Также для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Еще участников СВО и их близких освободили от уплаты госпошлины при обращении в суд.Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за оборот немаркированных алкоголя и табака в крупном размере.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе. Об этом он написал в Telegram-канале.

Теперь банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей, а от смс-рассылок можно будет отказаться, написав заявление оператору связи.

Кроме того, будет введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Родины и ее интересов. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Также для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Еще участников СВО и их близких освободили от уплаты госпошлины при обращении в суд.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за оборот немаркированных алкоголя и табака в крупном размере.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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