Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе. Об этом он написал в Telegram-канале.
Теперь банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей, а от смс-рассылок можно будет отказаться, написав заявление оператору связи.
Кроме того, будет введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Родины и ее интересов. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Также для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Еще участников СВО и их близких освободили от уплаты госпошлины при обращении в суд.
Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за оборот немаркированных алкоголя и табака в крупном размере.
Теперь банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей, а от смс-рассылок можно будет отказаться, написав заявление оператору связи.
Кроме того, будет введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Родины и ее интересов. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Также для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Еще участников СВО и их близких освободили от уплаты госпошлины при обращении в суд.
Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за оборот немаркированных алкоголя и табака в крупном размере.
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29 июля, 11:19