https://ria.ru/20250731/volodin-2032515175.html

Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе

Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе - РИА Новости, 31.07.2025

Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе. Об этом он написал в Telegram-канале. Теперь банки будут открывать... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:12:00+03:00

2025-07-31T09:12:00+03:00

2025-07-31T09:12:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе. Об этом он написал в Telegram-канале. Теперь банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей, а от смс-рассылок можно будет отказаться, написав заявление оператору связи. Кроме того, будет введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Родины и ее интересов. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Также для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Еще участников СВО и их близких освободили от уплаты госпошлины при обращении в суд.Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за оборот немаркированных алкоголя и табака в крупном размере.

https://ria.ru/20250729/volodin-2032092824.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф