https://ria.ru/20250731/voennye-2032716920.html

Российские военные преодолели укрепрайоны ВСУ под Часовым Яром

Российские военные преодолели укрепрайоны ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 31.07.2025

Российские военные преодолели укрепрайоны ВСУ под Часовым Яром

Российские военные смогли преодолеть самые укрепленные районы противника и освободили Часов Яр, а теперь идут дальше, заявил в эфире телеканал "Россия 1"... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:35:00+03:00

2025-07-31T20:35:00+03:00

2025-07-31T20:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

апти алаудинов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032644364_22:0:1825:1014_1920x0_80_0_0_b8c9b05ea9bfd92bbb18d6483d58d9ac.jpg

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские военные смогли преодолеть самые укрепленные районы противника и освободили Часов Яр, а теперь идут дальше, заявил в эфире телеканал "Россия 1" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее Алаудинов сообщал РИА Новости, что освобождение города Часов Яр в ДНР создало новый плацдарм для наступления российских войск, а ВСУ будут с каждым днём ослабевать на этом участке фронта. "Мы для себя должны понимать, что были те участки, которые противник готовил когда-то на протяжении долгих лет к тому, что российские подразделения могут начать наступательные действия. Это были такие укрепрайоны, которые были под землей, бетонные сооружения. Такая система укрепрайонов, которая давала им возможность длительное время выдерживать против наших наступательных действий. Получилось так, что за последний год мы одолели большую часть тех "укрепов"… Получается, самые укрепленные участки противника мы уже прошли, и наши войска уже идут дальше", - сказал Алаудинов. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/donbass-2032670532.html

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины