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Российские военные преодолели укрепрайоны ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 31.07.2025
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20:35 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/voennye-2032716920.html
Российские военные преодолели укрепрайоны ВСУ под Часовым Яром
Российские военные преодолели укрепрайоны ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 31.07.2025
Российские военные преодолели укрепрайоны ВСУ под Часовым Яром
Российские военные смогли преодолеть самые укрепленные районы противника и освободили Часов Яр, а теперь идут дальше, заявил в эфире телеканал "Россия 1"... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:35:00+03:00
2025-07-31T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские военные смогли преодолеть самые укрепленные районы противника и освободили Часов Яр, а теперь идут дальше, заявил в эфире телеканал "Россия 1" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее Алаудинов сообщал РИА Новости, что освобождение города Часов Яр в ДНР создало новый плацдарм для наступления российских войск, а ВСУ будут с каждым днём ослабевать на этом участке фронта. "Мы для себя должны понимать, что были те участки, которые противник готовил когда-то на протяжении долгих лет к тому, что российские подразделения могут начать наступательные действия. Это были такие укрепрайоны, которые были под землей, бетонные сооружения. Такая система укрепрайонов, которая давала им возможность длительное время выдерживать против наших наступательных действий. Получилось так, что за последний год мы одолели большую часть тех "укрепов"… Получается, самые укрепленные участки противника мы уже прошли, и наши войска уже идут дальше", - сказал Алаудинов. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/donbass-2032670532.html
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безопасность, часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военные преодолели укрепрайоны ВСУ под Часовым Яром

Алаудинов: ВС России преодолели самые укрепленные районы ВСУ под Часовым Яром

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские военные смогли преодолеть самые укрепленные районы противника и освободили Часов Яр, а теперь идут дальше, заявил в эфире телеканал "Россия 1" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов сообщал РИА Новости, что освобождение города Часов Яр в ДНР создало новый плацдарм для наступления российских войск, а ВСУ будут с каждым днём ослабевать на этом участке фронта.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
"Решающая битва". Что начнется на фронте после освобождения Часова Яра
Вчера, 17:57
"Мы для себя должны понимать, что были те участки, которые противник готовил когда-то на протяжении долгих лет к тому, что российские подразделения могут начать наступательные действия. Это были такие укрепрайоны, которые были под землей, бетонные сооружения. Такая система укрепрайонов, которая давала им возможность длительное время выдерживать против наших наступательных действий. Получилось так, что за последний год мы одолели большую часть тех "укрепов"… Получается, самые укрепленные участки противника мы уже прошли, и наши войска уже идут дальше", - сказал Алаудинов.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАртемовск (Донецкая область)Апти АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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