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Во Владивостоке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.07.2025
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16:14 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vladivostok-2032646443.html
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Во Владивостоке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.07.2025
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено во Владивостоке после двух аварий, вызвавших массовые отключения света, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:14:00+03:00
2025-07-31T16:14:00+03:00
происшествия
владивосток
дальневосточная распределительная сетевая компания
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено во Владивостоке после двух аварий, вызвавших массовые отключения света, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная распределительная сетевая компания. Ранее Владивостокское предприятие электрических сетей сообщало о массовом отключении электроэнергии во Владивостоке в нескольких десятках домов. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск). Прокуратура сообщала более 30 тысячах оставшихся без света жителей. "По отключению, произошедшему в 8.40 на КВЛ 35 кВ в центре Владивостока, все потребители запитаны", - говорится в сообщении. Как сообщают в ДРСК, во Владивостоке произошло две не связанные между собой и имеющие разные причины аварии. "В 11.19 все потребители во Владивостоке запитаны. Электросетевой комплекс ДРСК работает в штатном режиме", - отметили в ДРСК.
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032496630.html
https://ria.ru/20250729/svet-2032048970.html
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происшествия, владивосток, дальневосточная распределительная сетевая компания
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная распределительная сетевая компания
Во Владивостоке восстановили электроснабжение

Во Владивостоке восстановили электроснабжение после двух аварий

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено во Владивостоке после двух аварий, вызвавших массовые отключения света, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная распределительная сетевая компания.
Ранее Владивостокское предприятие электрических сетей сообщало о массовом отключении электроэнергии во Владивостоке в нескольких десятках домов. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск). Прокуратура сообщала более 30 тысячах оставшихся без света жителей.
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"По отключению, произошедшему в 8.40 на КВЛ 35 кВ в центре Владивостока, все потребители запитаны", - говорится в сообщении.
Как сообщают в ДРСК, во Владивостоке произошло две не связанные между собой и имеющие разные причины аварии.
"В 11.19 все потребители во Владивостоке запитаны. Электросетевой комплекс ДРСК работает в штатном режиме", - отметили в ДРСК.
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ПроисшествияВладивостокДальневосточная распределительная сетевая компания
 
 
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