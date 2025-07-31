https://ria.ru/20250731/vladivostok-2032646443.html
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Во Владивостоке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.07.2025
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено во Владивостоке после двух аварий, вызвавших массовые отключения света, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:14:00+03:00
2025-07-31T16:14:00+03:00
2025-07-31T16:14:00+03:00
происшествия
владивосток
дальневосточная распределительная сетевая компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_472c0cd5bedcf0c74d45e2e524e8e537.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено во Владивостоке после двух аварий, вызвавших массовые отключения света, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная распределительная сетевая компания. Ранее Владивостокское предприятие электрических сетей сообщало о массовом отключении электроэнергии во Владивостоке в нескольких десятках домов. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск). Прокуратура сообщала более 30 тысячах оставшихся без света жителей. "По отключению, произошедшему в 8.40 на КВЛ 35 кВ в центре Владивостока, все потребители запитаны", - говорится в сообщении. Как сообщают в ДРСК, во Владивостоке произошло две не связанные между собой и имеющие разные причины аварии. "В 11.19 все потребители во Владивостоке запитаны. Электросетевой комплекс ДРСК работает в штатном режиме", - отметили в ДРСК.
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032496630.html
https://ria.ru/20250729/svet-2032048970.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_102:0:989:665_1920x0_80_0_0_bf0b8c80c85f05a62a81e00f2f3b44fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, дальневосточная распределительная сетевая компания
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная распределительная сетевая компания
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Во Владивостоке восстановили электроснабжение после двух аварий