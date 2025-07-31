https://ria.ru/20250731/vladivostok-2032646443.html

Во Владивостоке восстановили электроснабжение

Во Владивостоке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.07.2025

Во Владивостоке восстановили электроснабжение

Электроснабжение восстановлено во Владивостоке после двух аварий, вызвавших массовые отключения света, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:14:00+03:00

2025-07-31T16:14:00+03:00

2025-07-31T16:14:00+03:00

происшествия

владивосток

дальневосточная распределительная сетевая компания

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено во Владивостоке после двух аварий, вызвавших массовые отключения света, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная распределительная сетевая компания. Ранее Владивостокское предприятие электрических сетей сообщало о массовом отключении электроэнергии во Владивостоке в нескольких десятках домов. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск). Прокуратура сообщала более 30 тысячах оставшихся без света жителей. "По отключению, произошедшему в 8.40 на КВЛ 35 кВ в центре Владивостока, все потребители запитаны", - говорится в сообщении. Как сообщают в ДРСК, во Владивостоке произошло две не связанные между собой и имеющие разные причины аварии. "В 11.19 все потребители во Владивостоке запитаны. Электросетевой комплекс ДРСК работает в штатном режиме", - отметили в ДРСК.

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032496630.html

https://ria.ru/20250729/svet-2032048970.html

владивосток

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происшествия, владивосток, дальневосточная распределительная сетевая компания