На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы
Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке во время ВЭФ
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗолотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке в рамках десятого Восточного экономического форума, сообщает администрация города.
"Новые муралы появятся на опорах Золотого моста во Владивостоке. На одной из них, рядом с памятником Героям-Тихоокеанцам, уже приступили к созданию будущего изображения... Муралы будут созданы в рамках юбилейного, 10-го Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится работа по технической примерке рисунка. Планировка композиции производится в темное время суток, потому что для этого используется проектор.
"Наш эскиз - это абстрактная форма в виде монументальной оптической иллюзии, а изображение морского буя станет центром композиции. В итоге будет создан эффект карты-материи. Благодаря сетчатой структуре будет связь с навигационными схемами и меридианами, фиксирующими положение Владивостока как ключевой точки на геокультурной карте", - сообщил художник Данила Шмелев.
Второй мурал расположится на другой опоре моста, находящейся через дорогу напротив памятника Героям-Тихоокеанцам. Композиция будет содержать узнаваемые символы Дальнего Востока, такие как маяк, тигр и морские обитатели.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".