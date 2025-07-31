Рейтинг@Mail.ru
На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vladivostok-2032500074.html
На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы
На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы - РИА Новости, 31.07.2025
На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы
Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке в рамках десятого Восточного экономического форума, сообщает администрация города. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:53:00+03:00
2025-07-31T05:53:00+03:00
общество
владивосток
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
всемирный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747863028_0:222:3145:1991_1920x0_80_0_0_e37d52e1477f1c4e0874b6705ff44f7a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке в рамках десятого Восточного экономического форума, сообщает администрация города. "Новые муралы появятся на опорах Золотого моста во Владивостоке. На одной из них, рядом с памятником Героям-Тихоокеанцам, уже приступили к созданию будущего изображения... Муралы будут созданы в рамках юбилейного, 10-го Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится работа по технической примерке рисунка. Планировка композиции производится в темное время суток, потому что для этого используется проектор. "Наш эскиз - это абстрактная форма в виде монументальной оптической иллюзии, а изображение морского буя станет центром композиции. В итоге будет создан эффект карты-материи. Благодаря сетчатой структуре будет связь с навигационными схемами и меридианами, фиксирующими положение Владивостока как ключевой точки на геокультурной карте", - сообщил художник Данила Шмелев. Второй мурал расположится на другой опоре моста, находящейся через дорогу напротив памятника Героям-Тихоокеанцам. Композиция будет содержать узнаваемые символы Дальнего Востока, такие как маяк, тигр и морские обитатели. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
https://ria.ru/20250716/vef--2029376928.html
https://ria.ru/20250516/mural-2017376272.html
владивосток
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747863028_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e9bc6d12998e719b14329f6e7e512189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, всемирный экономический форум (вэф)
Общество, Владивосток, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Всемирный экономический форум (ВЭФ)
На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы

Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке во время ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗолотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке в рамках десятого Восточного экономического форума, сообщает администрация города.
"Новые муралы появятся на опорах Золотого моста во Владивостоке. На одной из них, рядом с памятником Героям-Тихоокеанцам, уже приступили к созданию будущего изображения... Муралы будут созданы в рамках юбилейного, 10-го Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Приморье на выставке ВЭФ представит инвестиционный потенциал
16 июля, 08:28
В настоящее время проводится работа по технической примерке рисунка. Планировка композиции производится в темное время суток, потому что для этого используется проектор.
"Наш эскиз - это абстрактная форма в виде монументальной оптической иллюзии, а изображение морского буя станет центром композиции. В итоге будет создан эффект карты-материи. Благодаря сетчатой структуре будет связь с навигационными схемами и меридианами, фиксирующими положение Владивостока как ключевой точки на геокультурной карте", - сообщил художник Данила Шмелев.
Второй мурал расположится на другой опоре моста, находящейся через дорогу напротив памятника Героям-Тихоокеанцам. Композиция будет содержать узнаваемые символы Дальнего Востока, такие как маяк, тигр и морские обитатели.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
Мурал с портретом Героя России Евгения Фадина открыли в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мурал с портретом Героя России Фадина открыли в Подмосковье
16 мая, 14:34
 
ОбществоВладивостокДальний ВостокДальневосточный федеральный университетВсемирный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала