https://ria.ru/20250731/vladivostok-2032500074.html

На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы

На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы - РИА Новости, 31.07.2025

На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы

Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке в рамках десятого Восточного экономического форума, сообщает администрация города. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:53:00+03:00

2025-07-31T05:53:00+03:00

2025-07-31T05:53:00+03:00

общество

владивосток

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

всемирный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке в рамках десятого Восточного экономического форума, сообщает администрация города. "Новые муралы появятся на опорах Золотого моста во Владивостоке. На одной из них, рядом с памятником Героям-Тихоокеанцам, уже приступили к созданию будущего изображения... Муралы будут созданы в рамках юбилейного, 10-го Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится работа по технической примерке рисунка. Планировка композиции производится в темное время суток, потому что для этого используется проектор. "Наш эскиз - это абстрактная форма в виде монументальной оптической иллюзии, а изображение морского буя станет центром композиции. В итоге будет создан эффект карты-материи. Благодаря сетчатой структуре будет связь с навигационными схемами и меридианами, фиксирующими положение Владивостока как ключевой точки на геокультурной карте", - сообщил художник Данила Шмелев. Второй мурал расположится на другой опоре моста, находящейся через дорогу напротив памятника Героям-Тихоокеанцам. Композиция будет содержать узнаваемые символы Дальнего Востока, такие как маяк, тигр и морские обитатели. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".

https://ria.ru/20250716/vef--2029376928.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, всемирный экономический форум (вэф)