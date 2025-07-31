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Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 31.07.2025
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04:35 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vladivostok-2032495378.html
Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света
Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 31.07.2025
Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света
Массовое отключение электроэнергии во Владивостоке оставило без света более 30 тысяч жителей, организована проверка, сообщает в своём Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:35:00+03:00
2025-07-31T04:35:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии во Владивостоке оставило без света более 30 тысяч жителей, организована проверка, сообщает в своём Telegram-канале региональная прокуратура. Ранее Владивостокское предприятие электрических сетей сообщало о массовом отключении электроэнергии во Владивостоке в нескольких десятках домов. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск). "В настоящее время без света остаются более 30 тысяч жителей домов, более 10 социальных объектов Ленинского и Фрунзенского районов города Владивостока… Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство осуществляет контроль за проведением аварийно-восстановительных работ и даст принципиальную оценку действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей. Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле. Как сообщает прокуратура Приморья, с 2025 года по фактам несвоевременного устранения аварий на коммунальных сетях внесено около 150 представлений, порядка 70 лиц привлечено к административной ответственности.
https://ria.ru/20250720/chp-2030311534.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света

Прокуратура проведет проверку после массового отключения света во Владивостоке

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии во Владивостоке оставило без света более 30 тысяч жителей, организована проверка, сообщает в своём Telegram-канале региональная прокуратура.
Ранее Владивостокское предприятие электрических сетей сообщало о массовом отключении электроэнергии во Владивостоке в нескольких десятках домов. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск).
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"В настоящее время без света остаются более 30 тысяч жителей домов, более 10 социальных объектов Ленинского и Фрунзенского районов города Владивостока… Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство осуществляет контроль за проведением аварийно-восстановительных работ и даст принципиальную оценку действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей.
Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле.
Как сообщает прокуратура Приморья, с 2025 года по фактам несвоевременного устранения аварий на коммунальных сетях внесено около 150 представлений, порядка 70 лиц привлечено к административной ответственности.
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