https://ria.ru/20250731/vladivostok-2032495378.html

Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света

Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 31.07.2025

Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света

Массовое отключение электроэнергии во Владивостоке оставило без света более 30 тысяч жителей, организована проверка, сообщает в своём Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T04:35:00+03:00

2025-07-31T04:35:00+03:00

2025-07-31T04:35:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии во Владивостоке оставило без света более 30 тысяч жителей, организована проверка, сообщает в своём Telegram-канале региональная прокуратура. Ранее Владивостокское предприятие электрических сетей сообщало о массовом отключении электроэнергии во Владивостоке в нескольких десятках домов. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск). "В настоящее время без света остаются более 30 тысяч жителей домов, более 10 социальных объектов Ленинского и Фрунзенского районов города Владивостока… Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство осуществляет контроль за проведением аварийно-восстановительных работ и даст принципиальную оценку действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей. Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле. Как сообщает прокуратура Приморья, с 2025 года по фактам несвоевременного устранения аварий на коммунальных сетях внесено около 150 представлений, порядка 70 лиц привлечено к административной ответственности.

https://ria.ru/20250720/chp-2030311534.html

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владивосток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток