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Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии - РИА Новости, 31.07.2025
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03:13 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vladivostok-2032491040.html
Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии
Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии - РИА Новости, 31.07.2025
Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии
Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T03:13:00+03:00
2025-07-31T03:13:00+03:00
происшествия
владивосток
дальневосточная распределительная сетевая компания
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале Владивостокское предприятие электрических сетей. "Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов… Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего", - говорится в сообщении. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск). Сообщается, что, по предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция "Телецентр". Энергетиками будет проведен осмотр энергооборудования для дальнейших действий по включению потребителей.
https://ria.ru/20250720/chp-2030311534.html
https://realty.ria.ru/20250513/elektroenergiya-2016533110.html
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происшествия, владивосток, дальневосточная распределительная сетевая компания
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная распределительная сетевая компания
Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии

Энергетики выясняют причины массового отключения электроэнергии во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТепловая электростанция "Восточная" во Владивостоке
Тепловая электростанция Восточная во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале Владивостокское предприятие электрических сетей.
"Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов… Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего", - говорится в сообщении.
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Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск).
Сообщается, что, по предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция "Телецентр".
Энергетиками будет проведен осмотр энергооборудования для дальнейших действий по включению потребителей.
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ПроисшествияВладивостокДальневосточная распределительная сетевая компания
 
 
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