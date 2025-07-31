https://ria.ru/20250731/vladivostok-2032491040.html

Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии

Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии - РИА Новости, 31.07.2025

Во Владивостоке произошло массовое отключение электроэнергии

Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:13:00+03:00

2025-07-31T03:13:00+03:00

2025-07-31T03:13:00+03:00

происшествия

владивосток

дальневосточная распределительная сетевая компания

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Энергетики устанавливают причины массового отключения электроэнергии в нескольких десятках домов во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале Владивостокское предприятие электрических сетей. "Центр Владивостока практически полностью обесточен. Массовое отключение затронуло несколько десятков домов… Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего", - говорится в сообщении. Аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт зафиксировано в 8.40 по местному времени (1.40 мск). Сообщается, что, по предварительный данным, на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании погасла подстанция "Телецентр". Энергетиками будет проведен осмотр энергооборудования для дальнейших действий по включению потребителей.

https://ria.ru/20250720/chp-2030311534.html

https://realty.ria.ru/20250513/elektroenergiya-2016533110.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, дальневосточная распределительная сетевая компания