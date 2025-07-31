Это уже не остановить: Арктика выпускает на волю зомби-вирусы
© Depositphotos.com / plrangВирус в крови
© Depositphotos.com / plrang
Вирус в крови
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Глубоко под арктическими льдами спят патогены, которые старше человеческой цивилизации. Что ученые в лабораториях делают из любопытства, природа в Арктике делает в промышленных масштабах. Первые жертвы уже есть — в сибирской тундре от древней заразы погиб ребенок. Но это только начало. Что произойдет, когда вирусы ледникового периода встретятся с глобализованным миром? И готово ли человечество к угрозе, от которой нет вакцин?
Монстры, которых удалось разбудить
Французский микробиолог Жан-Мишель Клавери называет их "зомби-вирусами". За последнее десятилетие его команда совершила то, что еще недавно казалось фантастикой — научилась воскрешать патогены из ледяного сна длиной в десятки тысячелетий.
Первым стал Pithovirus sibericum — вирус возрастом 30 тысяч лет, извлеченный из колымской вечной мерзлоты. После размораживания он оказался способен поражать амеб, словно не провел в ледяной тюрьме три десятка тысячелетий. Сам по себе питовирус для человека безопасен, но он доказал главное — древние патогены могут сохранять жизнеспособность в арктических льдах.
Следующим проснулся Mollivirus sibericum из того же образца мерзлоты. Рекорд побил Pandoravirus yedoma — его возраст составил 48,5 тысячи лет. В рамках этих исследований с 2014 по 2022 годы Клавери и его коллеги оживили и частично описали 13 разных вирусов из сибирских льдов. Каждый новый эксперимент подтверждает: вечная мерзлота — это гигантский природный криобанк, где могут храниться любые микроорганизмы.
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкДом на берегу Северного Ледовитого океана архипелага Шпицберген
Дом на берегу Северного Ледовитого океана архипелага Шпицберген
Когда теория стала смертельной реальностью
Летом 2016 года на Ямале произошло то, чего боялись эпидемиологи. Аномальная жара растопила тундру на невиданную глубину, и на поверхность вышел труп оленя, погибшего от сибирской язвы более 75 лет назад.
Споры Bacillus anthracis "проснулись" и начали свою смертоносную работу. Заразились тысячи животных. Госпитализировали 96 человек, у 24 диагноз подтвердился. Погиб 12-летний мальчик — первая официально подтвержденная жертва древнего патогена, вырвавшегося из тающей мерзлоты.
Это больше не теория. Патогены из тающей мерзлоты начали убивать.
Еще страшнее другая перспектива. В арктических захоронениях начала XX века лежат жертвы "испанки" и натуральной оспы. При эксгумации тел ученые обнаруживали в замороженных тканях фрагменты вирусной РНК и ДНК. Сами вирусы оказались нежизнеспособными, но кто знает — возможно, в других частях захоронений патоген мог сохраниться целиком.
© Фото : Илья ГрабарникОбнажение Дуванный яр, низовья Колымы: многолетнемерзлые отложения и ледяные жилы
© Фото : Илья Грабарник
Обнажение Дуванный яр, низовья Колымы: многолетнемерзлые отложения и ледяные жилы
Неизвестные враги во льдах
Самое тревожное — мы не знаем, что еще спит в 25% суши Северного полушария, покрытой вечной мерзлотой. Метагеномный анализ образцов показывает следы сотен абсолютно неизвестных науке вирусов. Кого они поражают и насколько опасны — загадка.
В ледяных глубинах покоятся не только мамонты. Там лежат наши вымершие родственники — неандертальцы и "денисовцы" со своими собственными патогенами. Человечество никогда с ними не встречалось и не имеет никакого иммунитета.
Еще один сюрприз из мерзлоты — бактерии с генами устойчивости к современным антибиотикам. Как эти гены попали в организмы, замороженные тысячи лет назад, остается тайной. Но если такая бактерия передаст свои "суперсилы" современным патогенам, медицина окажется бессильной.
© Depositphotos.com / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
© Depositphotos.com / ktsdesign
Иллюстрация холерного вибриона
Российская рулетка с планетарными ставками
Россия — главный "хранитель" этих древних угроз. Около 65% территории нашей страны покрыто вечной мерзлотой: вся Восточная Сибирь, значительная часть Западной Сибири и даже европейский север. Именно в сибирских льдах ученые находят самые древние и опасные образцы.
Сибирская Арктика нагревается в три раза быстрее остальной планеты. Температура мерзлых грунтов уже повысилась на несколько градусов, запустив замкнутый круг: таяние высвобождает метан, который еще больше ускоряет потепление.
На этой "бомбе замедленного действия" стоят целые города — Норильск, Якутск, Воркута, проложены нефте- и газопроводы. Разрушение инфраструктуры от таяния грунтов может стать дополнительным катализатором высвобождения патогенов.
© Фото : Илья ГрабарникЗачистка и обработка образца мерзлого грунта из керна скважины
© Фото : Илья Грабарник
Зачистка и обработка образца мерзлого грунта из керна скважины
Экспресс-доставка вируса по всему миру
Угроза не останется запертой в Арктике. У древних патогенов есть три надежных транспортных коридора для побега.
Первый — великие сибирские реки. Талая вода несет микроорганизмы в Обь, Енисей, Лену, которые выносят их в Северный Ледовитый океан. Там вирусы попадают в морскую пищевую цепочку от планктона до человека.
Второй путь — океанические течения. Трансарктическое течение может доставить патоген из Якутии к берегам Норвегии или через Берингов пролив в Тихий океан.
Третий маршрут — живые переносчики. Миллионы перелетных птиц гнездятся в арктической тундре, а осенью мигрируют в Европу, Азию и Африку. Северные олени кочуют на тысячи километров.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкБерингов пролив, соединяющий Чукотское и Беринговое море
Берингов пролив, соединяющий Чукотское и Беринговое море
Идеальная мишень для древнего врага
Парадокс в том, что наша развитая цивилизация создала идеальные условия для любой пандемии. Глобализация превратила мир в одну большую деревню — зараженный на Ямале через день может оказаться в Москве, и еще через день в Нью-Йорке.
Более половины человечества живет в городах-инкубаторах, где один больной в общественном транспорте за час создаст десятки очагов инфекции. А наш иммунитет совершенно беззащитен перед древними патогенами — мы для них как коренные американцы для европейской оспы.
COVID-19 показал хрупкость глобальной экономики. Карантин в одном регионе может остановить заводы на другом конце света. Но с COVID-19 у ученых хотя бы была отправная точка — семейство коронавирусов было знакомо. А древние патогены могут оказаться абсолютно неизвестными науке типами, против которых медицина будет бессильна. Придется начинать с нуля, с чистого листа, в то время как вирус уже будет шагать по планете.
© AP Photo / Andy WongЛюди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Люди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине
Три сценария будущего
Оптимистичный вариант — большинство "проснувшихся" вирусов окажутся безопасными для человека, как питовирус. Современные системы мониторинга успеют локализовать угрозу на ранней стадии.
Реалистичный сценарий — появление нового респираторного вируса средней опасности. Человечество снова пройдет через локдауны, экономический кризис и разработку вакцин. Только на этот раз процесс займет больше времени из-за полной неизвестности патогена.
Пессимистичный сценарий — "идеальный шторм". Просыпается вирус, сочетающий высокую заразность, смертельность выше 30% и длительный скрытый период. Такой патоген невозможно остановить карантинами — пока мы поймем масштаб катастрофы, она уже станет глобальной.
Вскрываются гигантские территории, которые были запечатаны тысячелетиями. Это как массовая эксгумация без соблюдения мер безопасности. Шанс наткнуться на что-то опасное растет экспоненциально. Печать ящика Пандоры уже дала первые трещины. И никто не знает, хватит ли нашей цивилизации сил справиться с тем, что там заперто.
© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкЛагуна в районе поселка Лорино на побережье Берингова моря в Чукотском автономном округе
Лагуна в районе поселка Лорино на побережье Берингова моря в Чукотском автономном округе