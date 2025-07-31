https://ria.ru/20250731/virus-2032639133.html

Это уже не остановить: Арктика выпускает на волю зомби-вирусы

Это уже не остановить: Арктика выпускает на волю зомби-вирусы - РИА Новости, 31.07.2025

Это уже не остановить: Арктика выпускает на волю зомби-вирусы

Глубоко под арктическими льдами спят патогены, которые старше человеческой цивилизации. Что ученые в лабораториях делают из любопытства, природа в Арктике... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:00:00+03:00

2025-07-31T19:00:00+03:00

2025-07-31T19:00:00+03:00

арктика

ямал

россия

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Глубоко под арктическими льдами спят патогены, которые старше человеческой цивилизации. Что ученые в лабораториях делают из любопытства, природа в Арктике делает в промышленных масштабах. Первые жертвы уже есть — в сибирской тундре от древней заразы погиб ребенок. Но это только начало. Что произойдет, когда вирусы ледникового периода встретятся с глобализованным миром? И готово ли человечество к угрозе, от которой нет вакцин?Монстры, которых удалось разбудитьФранцузский микробиолог Жан-Мишель Клавери называет их "зомби-вирусами". За последнее десятилетие его команда совершила то, что еще недавно казалось фантастикой — научилась воскрешать патогены из ледяного сна длиной в десятки тысячелетий.Первым стал Pithovirus sibericum — вирус возрастом 30 тысяч лет, извлеченный из колымской вечной мерзлоты. После размораживания он оказался способен поражать амеб, словно не провел в ледяной тюрьме три десятка тысячелетий. Сам по себе питовирус для человека безопасен, но он доказал главное — древние патогены могут сохранять жизнеспособность в арктических льдах.Следующим проснулся Mollivirus sibericum из того же образца мерзлоты. Рекорд побил Pandoravirus yedoma — его возраст составил 48,5 тысячи лет. В рамках этих исследований с 2014 по 2022 годы Клавери и его коллеги оживили и частично описали 13 разных вирусов из сибирских льдов. Каждый новый эксперимент подтверждает: вечная мерзлота — это гигантский природный криобанк, где могут храниться любые микроорганизмы.Когда теория стала смертельной реальностьюЛетом 2016 года на Ямале произошло то, чего боялись эпидемиологи. Аномальная жара растопила тундру на невиданную глубину, и на поверхность вышел труп оленя, погибшего от сибирской язвы более 75 лет назад.Споры Bacillus anthracis "проснулись" и начали свою смертоносную работу. Заразились тысячи животных. Госпитализировали 96 человек, у 24 диагноз подтвердился. Погиб 12-летний мальчик — первая официально подтвержденная жертва древнего патогена, вырвавшегося из тающей мерзлоты.Это больше не теория. Патогены из тающей мерзлоты начали убивать.Еще страшнее другая перспектива. В арктических захоронениях начала XX века лежат жертвы "испанки" и натуральной оспы. При эксгумации тел ученые обнаруживали в замороженных тканях фрагменты вирусной РНК и ДНК. Сами вирусы оказались нежизнеспособными, но кто знает — возможно, в других частях захоронений патоген мог сохраниться целиком.Неизвестные враги во льдахСамое тревожное — мы не знаем, что еще спит в 25% суши Северного полушария, покрытой вечной мерзлотой. Метагеномный анализ образцов показывает следы сотен абсолютно неизвестных науке вирусов. Кого они поражают и насколько опасны — загадка.В ледяных глубинах покоятся не только мамонты. Там лежат наши вымершие родственники — неандертальцы и "денисовцы" со своими собственными патогенами. Человечество никогда с ними не встречалось и не имеет никакого иммунитета.Еще один сюрприз из мерзлоты — бактерии с генами устойчивости к современным антибиотикам. Как эти гены попали в организмы, замороженные тысячи лет назад, остается тайной. Но если такая бактерия передаст свои "суперсилы" современным патогенам, медицина окажется бессильной.Российская рулетка с планетарными ставкамиРоссия — главный "хранитель" этих древних угроз. Около 65% территории нашей страны покрыто вечной мерзлотой: вся Восточная Сибирь, значительная часть Западной Сибири и даже европейский север. Именно в сибирских льдах ученые находят самые древние и опасные образцы.Сибирская Арктика нагревается в три раза быстрее остальной планеты. Температура мерзлых грунтов уже повысилась на несколько градусов, запустив замкнутый круг: таяние высвобождает метан, который еще больше ускоряет потепление.На этой "бомбе замедленного действия" стоят целые города — Норильск, Якутск, Воркута, проложены нефте- и газопроводы. Разрушение инфраструктуры от таяния грунтов может стать дополнительным катализатором высвобождения патогенов.Экспресс-доставка вируса по всему мируУгроза не останется запертой в Арктике. У древних патогенов есть три надежных транспортных коридора для побега.Первый — великие сибирские реки. Талая вода несет микроорганизмы в Обь, Енисей, Лену, которые выносят их в Северный Ледовитый океан. Там вирусы попадают в морскую пищевую цепочку от планктона до человека.Второй путь — океанические течения. Трансарктическое течение может доставить патоген из Якутии к берегам Норвегии или через Берингов пролив в Тихий океан.Третий маршрут — живые переносчики. Миллионы перелетных птиц гнездятся в арктической тундре, а осенью мигрируют в Европу, Азию и Африку. Северные олени кочуют на тысячи километров.Идеальная мишень для древнего врагаПарадокс в том, что наша развитая цивилизация создала идеальные условия для любой пандемии. Глобализация превратила мир в одну большую деревню — зараженный на Ямале через день может оказаться в Москве, и еще через день в Нью-Йорке.Более половины человечества живет в городах-инкубаторах, где один больной в общественном транспорте за час создаст десятки очагов инфекции. А наш иммунитет совершенно беззащитен перед древними патогенами — мы для них как коренные американцы для европейской оспы.COVID-19 показал хрупкость глобальной экономики. Карантин в одном регионе может остановить заводы на другом конце света. Но с COVID-19 у ученых хотя бы была отправная точка — семейство коронавирусов было знакомо. А древние патогены могут оказаться абсолютно неизвестными науке типами, против которых медицина будет бессильна. Придется начинать с нуля, с чистого листа, в то время как вирус уже будет шагать по планете.Три сценария будущегоОптимистичный вариант — большинство "проснувшихся" вирусов окажутся безопасными для человека, как питовирус. Современные системы мониторинга успеют локализовать угрозу на ранней стадии.Реалистичный сценарий — появление нового респираторного вируса средней опасности. Человечество снова пройдет через локдауны, экономический кризис и разработку вакцин. Только на этот раз процесс займет больше времени из-за полной неизвестности патогена.Пессимистичный сценарий — "идеальный шторм". Просыпается вирус, сочетающий высокую заразность, смертельность выше 30% и длительный скрытый период. Такой патоген невозможно остановить карантинами — пока мы поймем масштаб катастрофы, она уже станет глобальной.Вскрываются гигантские территории, которые были запечатаны тысячелетиями. Это как массовая эксгумация без соблюдения мер безопасности. Шанс наткнуться на что-то опасное растет экспоненциально. Печать ящика Пандоры уже дала первые трещины. И никто не знает, хватит ли нашей цивилизации сил справиться с тем, что там заперто.

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арктика, ямал, россия