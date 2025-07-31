https://ria.ru/20250731/utro-2032598791.html

Молодежный форум "Утро" получил свыше 5 тыс заявок на участие

Молодежный форум "Утро" получил свыше 5 тыс заявок на участие - РИА Новости, 31.07.2025

Молодежный форум "Утро" получил свыше 5 тыс заявок на участие

Более пяти тысяч человек подали заявки на участие в форуме молодежи Уральского федерального округа "Утро", который в этом году проводит Тюменская область, после РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:32:00+03:00

2025-07-31T14:32:00+03:00

2025-07-31T14:32:00+03:00

тюменская область

тюменская область

тюмень

россия

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ТЮМЕНЬ, 31 июл - РИА Новости. Более пяти тысяч человек подали заявки на участие в форуме молодежи Уральского федерального округа "Утро", который в этом году проводит Тюменская область, после конкурсного отбора 500 из них встретятся в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона. "5054 человека подали заявки на форум "Утро". Мероприятие проводится по поручению президента России Владимира Путина. В Тюменской области завершилась регистрация участников на форум молодежи Уральского федерального округа "Утро". Следующий этап — отбор участников и формирование делегаций регионов. С 24 по 29 сентября 500 молодых людей встретятся на площадке в Тюмени", - говорится в сообщении. Отмечается, что по количеству заявок у предстоящего форума рекордный показатель за все время существования, конкурс — десять человек на место. Тема форума в этом году – "Молодые профессионалы России". Каждый регион Уральского федерального округа готовит тематические площадки, всего их будет шесть. Участники погрузятся в изучение IT-инструментов, практик наставничества и управления командами, нейросетей и архитектуры медиасреды. Школьникам помогут определиться с выбором будущей профессии. На площадках выступят губернаторы УрФО, участники спецоперации, эксперты в образовании, культуре и науке. Помимо образовательной программы и вечернего досуга участники обсудят важные темы федерального уровня, среди которых 80-летие Победы и Год защитника Отечества. В программе форума предусмотрены разные форматы, которые помогут молодежи осознать значимость истории родной страны и региона.

https://ria.ru/20250729/moor-2032114952.html

тюменская область

тюмень

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тюменская область, тюмень, россия