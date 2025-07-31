https://ria.ru/20250731/usynovlenie-rebenka-2032691543.html

Усыновление ребенка в 2025 году: как происходит и что необходимо

Усыновление ребенка 2025: что нужно, как усыновить, права, документы

Усыновление ребенка в 2025 году: как происходит и что необходимо

Усыновление ребенка — сложная и ответственная процедура, которая помогает детям-сиротам обрести долгожданный дом, а родителям — желанную семью. Как усыновить... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:34:00+03:00

2025-07-31T18:34:00+03:00

2025-07-31T18:34:00+03:00

семья

дети

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Усыновление ребенка — сложная и ответственная процедура, которая помогает детям-сиротам обрести долгожданный дом, а родителям — желанную семью. Как усыновить ребенка в 2025 году, какие права и обязанности есть у сторон — в материале РИА Новости.Усыновление ребенкаУсыновление или удочерение — это прием ребенка в семью на правах кровного. Родители в таком случае берут на себя полную ответственность — от воспитания и лечения до материального обеспечения.“Все регламентировано главой 19 Семейного кодекса РФ, Федеральным законом № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", а также рядом подзаконных нормативных актов, включая Постановление Правительства РФ № 275, регулирующее порядок передачи детей на усыновление”, — говорит Игорь Вахромов, член Ассоциации Юристов России, управляющий партнер ЮК "Протектор".По закону родители могут держать в тайне от ребенка факт усыновления. Семейный кодекс (статьи 134 и 135 СК РФ) даже позволяет присвоить ребенку новые персональные данные: имя, фамилию, отчество, а при необходимости и место рождения.Какого ребенка можно усыновитьПри этом важно расшифровать одно из самых важных понятий — "ребенок, оставшийся без попечения родителей". По словам адвоката Валерии Захаровой, это случаи, когда несовершеннолетний остается без родительской заботы в силу ряда обстоятельств:Необходимо учитывать, что дети, которым уже исполнилось десять лет, по закону должны дать свое согласие на усыновление.В статье 124 Семейного кодекса РФ указано, что “усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей”.Также приоритет в процессе усыновления зачастую отдается родственникам (если, к примеру, на одного ребенка претендуют несколько усыновителей), при этом не играет роли, в каком родстве они состоят с усыновляемым.Кто может стать усыновителемСогласно статье 127 Семейного кодекса РФ, усыновителями могут выступать лишь совершеннолетние граждане вне зависимости от пола, однако если будущие папа и мама не состоят в официальном браке, то усыновить одного и того же ребенка они не смогут.По словам Елены Цеплик, президента благотворительного фонда “Найди семью”, усыновителем может стать любой дееспособный гражданин России, который:“В России нет ограничений по возрасту для усыновителей, но в некоторых регионах органы опеки могут отдавать предпочтение кандидатам в приемные родители более молодого возраста. Однако законодательно возраст усыновителей не ограничен, поэтому отрицательное заключение опеки, мотивированное возрастом, можно оспаривать”, — подчеркнула Цеплик.По словам ведущего юриста ЕЮС Србуи Иващенко, усыновителями не смогут стать граждане:Член Ассоциации Юристов России Игорь Вахромов перечислил финансово-бытовые требования к будущим усыновителям:Как усыновить ребенкаПорядок усыновления (удочерения) ребенка регламентируется статьей 125 Семейного кодекса. Процедура состоит из нескольких этапов.Куда обращатьсяСначала — в местные органы опеки и попечительства. Там на основании представленных документов будет выдано разрешение на усыновление, а гражданин поставлен на учет как кандидат в усыновители.Этапы оформления усыновленияПервый шаг — прохождение школы приемных родителей: это обязательное условие для усыновителей. В программе теоретические и практические занятия, по итогам обучения будущий родитель получает итоговые документы.“Рекомендую отнестись к окончанию Школы приемных родителей со всем вниманием. Не считайте, что это формальность, — говорит Елена Цеплик. — Дело в том, что приемное родительство принципиально отличается от кровного и требует очень специфических знаний и компетенций. Если вы пройдете обучение “для галочки”, то, приняв ребенка в семью, рискуете столкнуться с огромным количеством вопросов, на которые попросту не будет ответа”.Юрист Србуи Иващенко отмечает, что не требуется проходить подготовку отчиму, мачехе или близким родственникам усыновляемого ребенка, а также лицам, которые являются или были прежде усыновителями или опекунами (при условии, что этого статуса они не были лишены).Следующий шаг — обращение в орган опеки и попечительства, расположенный по месту жительства, с заявлением установленной формы.Также граждане должны пройти медобследование, которое подтвердит, что у них нет заболеваний, которые могут стать помехой для усыновления.“Орган опеки и попечительства в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в уполномоченных органах подтверждение отдельных указанных в нем сведений, — говорит Србуи Иващенко. — После получения такого подтверждения специалист проводит обследование условий жизни потенциального усыновителя. Могут потребовать предоставить оригиналы документов (если это не было сделано ранее)”.Если после проверки органы опеки дадут положительное заключение, то гражданина поставят на учет в статусе кандидата на усыновители.“После получения заключения кандидат обращается в региональный банк данных о детях-сиротах. Ключевым этапом является судебное производство по правилам особого производства (гл. 29 ГПК РФ). Дело рассматривается в закрытом судебном заседании с обязательным участием прокурора, представителя органа опеки и самого усыновителя”, — отмечает эксперт Игорь Вахромов.Сбор документовВ соответствии с правилами передачи детей на усыновление (удочерение), которые содержатся в тексте постановления Правительства РФ № 275, к заявлению необходимо приложить следующие документы:СрокиПродолжительность процедуры будет зависеть от ряда обстоятельств;По информации экспертов, в среднем процесс может занимать от нескольких месяцев до полугода.Льготы и меры поддержки усыновителейДля граждан, усыновивших или удочеривших детей-сирот, законом предусмотрены разнообразные меры поддержки.По мнению адвоката Валерии Захаровой, к главным относятся:“Особые условия предусмотрены для семей, усыновивших детей с ограниченными возможностями здоровья (дополнительные выплаты на медицинскую реабилитацию, бесплатное санаторно-курортное лечение).А также для детей подросткового возраста (программы социальной адаптации, жилищные сертификаты по достижении совершеннолетия).Региональные власти могут устанавливать дополнительные меры поддержки, включая бесплатный проезд, питание в школах и другие социальные услуги”, — добавляет Игорь Вахромов.Права усыновленных детей“Юридический статус усыновленного ребенка полностью приравнивается к статусу родного (ст. 137 СК РФ).Это означает:Нарушение тайны усыновления вопреки воле усыновителей влечет уголовную ответственность, но при этом ребенок сохраняет право на получение информации о своих биологических родителях по достижении совершеннолетия”, — разъясняет Игорь Вахромов.Проблемы и трудности в процессе усыновленияЕлена Цеплик отмечает, что у кандидатов в приемные родители часто бывают завышенные ожидания от того, какого именно ребенка, какого возраста, пола, внешности и здоровья они хотят усыновить.“Совместить ожидания и реальность бывает довольно сложно. В этих случаях может помочь и общение с уже состоявшимися приемными родителями (например, на форумах), и посещение школы приемных родителей (в хорошей школе научат, как искать ребенка, на что обращать внимание, помогут осмыслить ваши ожидания и осознать ваши истинные возможности”, — считает эксперт.Игорь Вахромов называет серьезной проблемой недостаточную информационную прозрачность системы: “банки данных о детях-сиротах зачастую содержат неполную или устаревшую информацию, доступ к медицинским и психологическим сведениям о ребенке ограничен, а единая федеральная система учета пока не создана”.По словам эксперта, особую сложность представляет психологическая адаптация детей, особенно подросткового возраста, к новым семьям, что усугубляется недостаточной подготовкой самих кандидатов в усыновители к реалиям приемного родительства.“Крайне остро стоит вопрос нехватки квалифицированных психологов и специалистов по сопровождению приемных семей в регионах, что приводит к недостаточной поддержке уже состоявшихся семейных пар и одиноких усыновителей. Отсутствие эффективной системы постинтернатного сопровождения нередко становится причиной вторичных отказов от усыновленных детей”, — заявил РИА Новости Вахромов.Отмена усыновленияЭто прекращение правовых отношений между усыновителем и ребенком. Процедура осуществляется исключительно через суд и требует достаточных оснований.“Например, уклонение усыновителей от родительский обязанностей, жестокое обращение с ребенком, наличие хронических заболеваний (алкоголизм или наркомания), а также случаи, когда усыновление перестает соответствовать интересам ребенка, — рассказывает адвокат Валерия Захарова.По словам специалиста, потребовать отмену усыновления может как сам ребенок (по достижении 14 лет), так и его кровные родственники, а также органы опеки и попечительства. В случае отмены усыновления между усыновителем и усыновленным происходит полное прекращение взаимных прав и обязанностей.Законодательные изменения 2025 годаЮрист Србуи Иващенко:“С 1 сентября 2025 года вступит в силу Постановление Правительства РФ "О предоставлении отпусков работникам, усыновившим ребенка". В соответствии с ним граждане смогут получить отпуск по уходу за ребенком на период со дня его усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей — 110 календарных дней со дня их рождения либо до момента достижения ребенком возраста трех лет.Если усыновителями ребенка стали оба супруга, то получить отпуск сможет лишь один из них (по их собственному усмотрению). Соответствующее заявление работник должен подать по месту своей службы”.Мнение экспертаЕлена Цеплик, президент благотворительного фонда “Найди семью”:“Чтобы выбрать хорошую Школу приемных родителей, внимательно почитайте отзывы о различных организациях, посидите на форумах приемных родителей и поспрашивайте, кто хорош именно в вашем регионе и чьи выпускники успешно справляются с приемным родительством.В этом деле лучше подождать очереди, чем отучиться неизвестно где и получить свидетельство без знаний. Будьте уверены, что ваш ребенок все равно дождется именно вас.Еще один верный признак хорошей ШПР — это тренинговый формат занятий. Если в ШПР вам предложат только лекции и "зачет" в конце, это точно не то, что нужно. Нужны тренинги, которые дадут вам не просто сухую теорию, а позволят сразу же попробовать ее на практике и выработать какие-то навыки для приемного родительства.Пока вы проходите обучение в ШПР, постепенно собирайте остальные документы. Важно, что некоторые документы имеют срок действия (например, медицинская справка), поэтому рассчитывайте, чтобы они не появились сильно раньше свидетельства об окончании ШПР”.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

семья, дети