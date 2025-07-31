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В Ульяновске предложили изменить порядок избрания мэра - РИА Новости, 31.07.2025
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16:30 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/ulyanovsk-2032652116.html
В Ульяновске предложили изменить порядок избрания мэра
В Ульяновске предложили изменить порядок избрания мэра - РИА Новости, 31.07.2025
В Ульяновске предложили изменить порядок избрания мэра
Власти Ульяновской области вынесли на экспертизу законопроект, согласно которому губернатор региона сможет предлагать кандидатов на должность мэра областной... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:30:00+03:00
2025-07-31T16:30:00+03:00
общество
ульяновск
ульяновская область
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Власти Ульяновской области вынесли на экспертизу законопроект, согласно которому губернатор региона сможет предлагать кандидатов на должность мэра областной столицы, следует из документов, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее кандидатов на должность мэра Ульяновска предлагала специальная комиссия, проводившая конкурсный отбор в формате собеседования. Управление внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области вынесло законопроект с поправками на общественную и антикоррупционную экспертизу в среду. Экспертные заключения будут приниматься до 5 августа. Согласно законопроекту, думе Ульяновска предлагается избирать главу города из числа кандидатов, представленных губернатором Ульяновской области. Предложения о кандидатурах на должность мэра будут вносить различные организации, затем специальная комиссия проверит документы кандидатов и предложит губернатору список из прошедших проверку. После этого глава региона должен будет в течение десяти дней предложить гордуме не менее двух кандидатов на должность мэра Ульяновска. Если дума Ульяновска не изберет мэром ни одного из предложенных кандидатов, то организации в течение 20 дней могут внести губернатору новые кандидатуры на должность главы города.
https://ria.ru/20250731/medvedev-2032610210.html
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общество, ульяновск, ульяновская область
Общество, Ульяновск, Ульяновская область
В Ульяновске предложили изменить порядок избрания мэра

В Ульяновске хотят поменять порядок избрания мэра города

© Depositphotos.com / IrinaDanceГород Ульяновск
Город Ульяновск - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Depositphotos.com / IrinaDance
Город Ульяновск. Архивное фото
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Власти Ульяновской области вынесли на экспертизу законопроект, согласно которому губернатор региона сможет предлагать кандидатов на должность мэра областной столицы, следует из документов, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее кандидатов на должность мэра Ульяновска предлагала специальная комиссия, проводившая конкурсный отбор в формате собеседования.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание движения сторонников борьбы с неоколониализмом - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Вчера, 14:39
Управление внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области вынесло законопроект с поправками на общественную и антикоррупционную экспертизу в среду. Экспертные заключения будут приниматься до 5 августа.
Согласно законопроекту, думе Ульяновска предлагается избирать главу города из числа кандидатов, представленных губернатором Ульяновской области. Предложения о кандидатурах на должность мэра будут вносить различные организации, затем специальная комиссия проверит документы кандидатов и предложит губернатору список из прошедших проверку. После этого глава региона должен будет в течение десяти дней предложить гордуме не менее двух кандидатов на должность мэра Ульяновска.
Если дума Ульяновска не изберет мэром ни одного из предложенных кандидатов, то организации в течение 20 дней могут внести губернатору новые кандидатуры на должность главы города.
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ОбществоУльяновскУльяновская область
 
 
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