https://ria.ru/20250731/udmuriya-2032618293.html

Власти Удмуртии запустили новую меру поддержки бизнеса

Власти Удмуртии запустили новую меру поддержки бизнеса - РИА Новости, 31.07.2025

Власти Удмуртии запустили новую меру поддержки бизнеса

Власти Удмуртии запустили новую меру поддержки предпринимателей, которые переносят свой бизнес на территорию региона: они смогут компенсировать часть затрат на... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:50:00+03:00

2025-07-31T14:50:00+03:00

2025-07-31T14:50:00+03:00

удмуртская республика

россия

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d80dadff195744b7fd209a8c4628985a.jpg

УФА, 31 июл - РИА Новости. Власти Удмуртии запустили новую меру поддержки предпринимателей, которые переносят свой бизнес на территорию региона: они смогут компенсировать часть затрат на зарплату сотрудникам, сообщает пресс-служба главы республики. В Удмуртии запустили новую меру поддержки предпринимателей, релоцирующих свой бизнес в республику. Они получили возможность компенсировать часть своих затрат на заработную плату сотрудникам. Субсидия покрывает 6,5% от суммы начисленной зарплаты за предыдущий год, что соответствует 50% НДФЛ, говорится в сообщении. "Мы видим, как меняется конъюнктура региональной экономики. И в зависимости от этого добавляем те или иные меры поддержки. Субсидирование 6,5% выплаченной заработной платы — одна из них. Высокая ключевая ставка сделала недоступными для части МСП кредиты. Возможность субсидирования позволит таким компаниям направить средства, например, на покупку оборудования. Объясню на конкретном примере, небольшая компания тратит на зарплату работников в год 11 миллионов рублей. Субсидируем им 6,5%. В оборот возвращается 715 тысяч рублей. Таким образом, новая мера поддержки решит важные задачи: развитие стратегических отраслей, сохранение кадрового потенциала, стимулирование создания новых рабочих мест", - приводятся слова председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова. При расчете субсидии учитывается только заработная плата сотрудников, реальное место работы которых находится на территории Удмуртии. Получить субсидию могут те предприниматели, которые перерегистрировали свой бизнес в республику или открыли здесь обособленное подразделение. При этом компании должны развивать приоритетные отрасли региональной экономики. К ним относятся обрабатывающие производства, транспорт и хранение, гостиницы и общественное питание, ИТ-технологии, профессиональная, научная и техническая деятельность, пояснили в пресс-службе. "Численность работников в таких организациях должна составлять не менее 10 человек. В постановлении также прописаны и сроки переезда – после 1 января 2025 года. Прием заявок запланирован министерством экономики Удмуртии начиная с 2026 года через федеральный портал "Электронный бюджет" в форме электронных предложений", - сообщает пресс-служба. Кроме того, в регионе готовы предоставить и ряд других льгот бизнесу. Например, малые технологические компании (МТК), которые переехали в Удмуртию, освобождаются от уплаты региональной части налога на прибыль. Нулевая ставка для МТК будет действовать до 2030 года. Есть поддержка и для тех, кто только открывает свое дело. При этом не важно, из какого субъекта страны предприниматель. Сегодня Удмуртия – регион, где впервые зарегистрированные предприниматели получают возможность платить 1% или 5% по УСН в зависимости от выбранного объекта налогообложения, следует из релиза. "Все эти меры уже сегодня доказали свою эффективность. Удмуртия вошла в топ-6 регионов России и стала первой в ПФО по темпу роста числа представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня в Удмуртии работают 73 тысячи МСП и почти 108 тысяч самозанятых. Их оборот в прошлом году составил 1,6 триллиона рублей. А объем закупок госкомпаний у самозанятых Удмуртии вырос на 30%. В прошлом году в Удмуртию релоцировали свое дело почти 8 тысяч малых и средних предприятий. Всего же за последние 5 лет это сделали более 15 тысяч предпринимателей", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250731/brechalov-2032596152.html

https://ria.ru/20250730/internet-2032352633.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, удмуртская республика (удмуртия)