https://ria.ru/20250731/uchastie-2032669913.html

Путин рассказал об участии России в разработке месторождений в Лаосе

Путин рассказал об участии России в разработке месторождений в Лаосе - РИА Новости, 31.07.2025

Путин рассказал об участии России в разработке месторождений в Лаосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские предприятия участвуют в разработке месторождений черных и цветных металлов на лаосской территории. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:18:00+03:00

2025-07-31T17:18:00+03:00

2025-07-31T17:26:00+03:00

экономика

россия

лаос

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские предприятия участвуют в разработке месторождений черных и цветных металлов на лаосской территории."Российские предприятия участвуют в разработке месторождений чёрных и драгоценных металлов на лаосской территории. Изучаются возможности сотрудничества в освоении залежей бокситов", - сказал глава государства в ходе заявлений по итогам российско-лаосских переговоров.

https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html

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2025

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экономика, россия, лаос, владимир путин