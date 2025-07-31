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Путин рассказал об участии России в разработке месторождений в Лаосе
Путин рассказал об участии России в разработке месторождений в Лаосе - РИА Новости, 31.07.2025
Путин рассказал об участии России в разработке месторождений в Лаосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские предприятия участвуют в разработке месторождений черных и цветных металлов на лаосской территории. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:18:00+03:00
2025-07-31T17:18:00+03:00
2025-07-31T17:26:00+03:00
экономика
россия
лаос
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские предприятия участвуют в разработке месторождений черных и цветных металлов на лаосской территории."Российские предприятия участвуют в разработке месторождений чёрных и драгоценных металлов на лаосской территории. Изучаются возможности сотрудничества в освоении залежей бокситов", - сказал глава государства в ходе заявлений по итогам российско-лаосских переговоров.
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экономика, россия, лаос, владимир путин
Экономика, Россия, Лаос, Владимир Путин
Путин рассказал об участии России в разработке месторождений в Лаосе
Путин: предприятия РФ участвуют в разработке месторождений металлов в Лаосе