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Условия для обучения дополнительно улучшат в 16 учреждениях Верхневолжья - РИА Новости, 31.07.2025
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Тверская область
 
17:24 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/tver-2032673762.html
Условия для обучения дополнительно улучшат в 16 учреждениях Верхневолжья
Условия для обучения дополнительно улучшат в 16 учреждениях Верхневолжья - РИА Новости, 31.07.2025
Условия для обучения дополнительно улучшат в 16 учреждениях Верхневолжья
В Тверской области увеличен перечень образовательных учреждений, где к началу нового учебного года проведут работы по укреплению материально-технической базы –... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:24:00+03:00
2025-07-31T17:24:00+03:00
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Тверской области увеличен перечень образовательных учреждений, где к началу нового учебного года проведут работы по укреплению материально-технической базы – дополнительно будут улучшены условия для обучения и воспитания в 16 образовательных учреждениях в 12 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос рассмотрен в четверг на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Участие в заседании приняли депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев и сенатор РФ Людмила Скаковская. Включение дополнительных объектов стало возможным, в том числе благодаря экономии, сложившейся в результате ранее проведенных конкурентных процедур. Для 11 дошкольных учреждений региона будет приобретено новое столово-кухонное оборудование. Поддержку со стороны региона получат детские сады №14 Конаковского округа, №№7 и 10 Торжка, №135 Твери, "Сказка" Калязинского округа, №7 Ржевского округа, №11 Бежецкого округа, "Теремок" Зубцовского округа, "Улыбка" Бологовского округа, № 3 Кимрского округа, а также детский сад поселка Соблаго Пеновского округа. Также в региональную программу по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительно включены три школы. Ремонтные работы будут проведены в Сандовской средней школе. В Торжке в средней школе №5 имени Героя России Клещенко В.П. обустроят территорию, в здании средней школы №7 Конаково отремонтируют входную группу. Кроме того, работы, связанные с обеспечением комплексной безопасности, проведут в Доме детского творчества и детской школе искусств в Западной Двине. Всего с учетом принятых изменений в текущем году в рамках областной программы укрепляется материально-техническая база 108 школ и 116 детских садов.
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россия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Тверская область
Условия для обучения дополнительно улучшат в 16 учреждениях Верхневолжья

Условия для обучения дополнительно улучшат в 16 учреждениях Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание областного Правительства в Тверской области
Заседание областного Правительства в Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Заседание областного Правительства в Тверской области
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Тверской области увеличен перечень образовательных учреждений, где к началу нового учебного года проведут работы по укреплению материально-технической базы – дополнительно будут улучшены условия для обучения и воспитания в 16 образовательных учреждениях в 12 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос рассмотрен в четверг на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Участие в заседании приняли депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев и сенатор РФ Людмила Скаковская.
Заседание областного Правительства в Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Включение дополнительных объектов стало возможным, в том числе благодаря экономии, сложившейся в результате ранее проведенных конкурентных процедур.
Для 11 дошкольных учреждений региона будет приобретено новое столово-кухонное оборудование. Поддержку со стороны региона получат детские сады №14 Конаковского округа, №№7 и 10 Торжка, №135 Твери, "Сказка" Калязинского округа, №7 Ржевского округа, №11 Бежецкого округа, "Теремок" Зубцовского округа, "Улыбка" Бологовского округа, № 3 Кимрского округа, а также детский сад поселка Соблаго Пеновского округа.
Также в региональную программу по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительно включены три школы. Ремонтные работы будут проведены в Сандовской средней школе. В Торжке в средней школе №5 имени Героя России Клещенко В.П. обустроят территорию, в здании средней школы №7 Конаково отремонтируют входную группу.
Кроме того, работы, связанные с обеспечением комплексной безопасности, проведут в Доме детского творчества и детской школе искусств в Западной Двине.
Всего с учетом принятых изменений в текущем году в рамках областной программы укрепляется материально-техническая база 108 школ и 116 детских садов.
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