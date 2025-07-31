Рейтинг@Mail.ru
Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:36 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/tver-2032581064.html
Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага
Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага - РИА Новости, 31.07.2025
Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага
Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Спартаком Сычёвым, который в 1945 году оставил свой автограф на стене рейхстага, прошло в ДК "Химволокно" в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:36:00+03:00
2025-07-31T13:36:00+03:00
тверская область
тверь
россия
тверская область
великая отечественная война (1941-1945)
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032580033_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_795185e81af4a87eefd2bdc9bd9330a2.jpg
ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Спартаком Сычёвым, который в 1945 году оставил свой автограф на стене рейхстага, прошло в ДК "Химволокно" в Твери, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В понедельник пресс-служба правительства сообщила о кончине Сычёва. Ветеран мужественно сражался в битвах на Курской дуге и подо Ржевом, освобождал Киев, а также лично засвидетельствовал победу над врагом, оставив свой автограф на стене рейхстага в 1945 году. "31 июля Верхневолжье простилось с участником Великой Отечественной войны, почётным гражданином Тверской области Спартаком Андреевичем Сычёвым, который ушел из жизни 28 июля на 103-м году", - говорится в сообщении. Проститься со Спартаком Сычёвым пришли ветераны, жители региона, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев и сенатор РФ Людмила Скаковская.
https://ria.ru/20250708/tver-2027889431.html
тверь
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032580033_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_68e7b2212fd1d75a8df53c0b065659db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, россия, тверская область, великая отечественная война (1941-1945), игорь руденя
Тверская область, Тверь, Россия, Тверская область, Великая Отечественная война (1941-1945), Игорь Руденя
Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага

Жители Твери простились с расписавшемся на стене рейхстага ветераном ВОВ Сычевым

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПрощание с ветераном войны Спартаком Сычёвым, расписавшемся на стене рейхстага
Прощание с ветераном войны Спартаком Сычёвым, расписавшемся на стене рейхстага - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Прощание с ветераном войны Спартаком Сычёвым, расписавшемся на стене рейхстага
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Спартаком Сычёвым, который в 1945 году оставил свой автограф на стене рейхстага, прошло в ДК "Химволокно" в Твери, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В понедельник пресс-служба правительства сообщила о кончине Сычёва. Ветеран мужественно сражался в битвах на Курской дуге и подо Ржевом, освобождал Киев, а также лично засвидетельствовал победу над врагом, оставив свой автограф на стене рейхстага в 1945 году.
"31 июля Верхневолжье простилось с участником Великой Отечественной войны, почётным гражданином Тверской области Спартаком Андреевичем Сычёвым, который ушел из жизни 28 июля на 103-м году", - говорится в сообщении.
Проститься со Спартаком Сычёвым пришли ветераны, жители региона, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев и сенатор РФ Людмила Скаковская.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи
8 июля, 13:50
 
Тверская областьТверьРоссияТверская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Игорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала