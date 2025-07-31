https://ria.ru/20250731/tver-2032581064.html

Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага

Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага - РИА Новости, 31.07.2025

Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага

Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Спартаком Сычёвым, который в 1945 году оставил свой автограф на стене рейхстага, прошло в ДК "Химволокно" в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:36:00+03:00

2025-07-31T13:36:00+03:00

2025-07-31T13:36:00+03:00

тверская область

тверь

россия

тверская область

великая отечественная война (1941-1945)

игорь руденя

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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Спартаком Сычёвым, который в 1945 году оставил свой автограф на стене рейхстага, прошло в ДК "Химволокно" в Твери, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В понедельник пресс-служба правительства сообщила о кончине Сычёва. Ветеран мужественно сражался в битвах на Курской дуге и подо Ржевом, освобождал Киев, а также лично засвидетельствовал победу над врагом, оставив свой автограф на стене рейхстага в 1945 году. "31 июля Верхневолжье простилось с участником Великой Отечественной войны, почётным гражданином Тверской области Спартаком Андреевичем Сычёвым, который ушел из жизни 28 июля на 103-м году", - говорится в сообщении. Проститься со Спартаком Сычёвым пришли ветераны, жители региона, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев и сенатор РФ Людмила Скаковская.

https://ria.ru/20250708/tver-2027889431.html

тверь

россия

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тверь, россия, тверская область, великая отечественная война (1941-1945), игорь руденя