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Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага
Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага - РИА Новости, 31.07.2025
Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага
Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Спартаком Сычёвым, который в 1945 году оставил свой автограф на стене рейхстага, прошло в ДК "Химволокно" в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:36:00+03:00
2025-07-31T13:36:00+03:00
2025-07-31T13:36:00+03:00
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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Спартаком Сычёвым, который в 1945 году оставил свой автограф на стене рейхстага, прошло в ДК "Химволокно" в Твери, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В понедельник пресс-служба правительства сообщила о кончине Сычёва. Ветеран мужественно сражался в битвах на Курской дуге и подо Ржевом, освобождал Киев, а также лично засвидетельствовал победу над врагом, оставив свой автограф на стене рейхстага в 1945 году. "31 июля Верхневолжье простилось с участником Великой Отечественной войны, почётным гражданином Тверской области Спартаком Андреевичем Сычёвым, который ушел из жизни 28 июля на 103-м году", - говорится в сообщении. Проститься со Спартаком Сычёвым пришли ветераны, жители региона, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев и сенатор РФ Людмила Скаковская.
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тверь, россия, тверская область, великая отечественная война (1941-1945), игорь руденя
Тверская область, Тверь, Россия, Тверская область, Великая Отечественная война (1941-1945), Игорь Руденя
Жители Твери простились с ветераном войны, расписавшемся на стене рейхстага
Жители Твери простились с расписавшемся на стене рейхстага ветераном ВОВ Сычевым
ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Спартаком Сычёвым, который в 1945 году оставил свой автограф на стене рейхстага, прошло в ДК "Химволокно" в Твери, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В понедельник пресс-служба правительства сообщила о кончине Сычёва. Ветеран мужественно сражался в битвах на Курской дуге и подо Ржевом, освобождал Киев, а также лично засвидетельствовал победу над врагом, оставив свой автограф на стене рейхстага в 1945 году.
"31 июля Верхневолжье простилось с участником Великой Отечественной войны, почётным гражданином Тверской области Спартаком Андреевичем Сычёвым, который ушел из жизни 28 июля на 103-м году", - говорится в сообщении.
Проститься со Спартаком Сычёвым пришли ветераны, жители региона, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев и сенатор РФ Людмила Скаковская.