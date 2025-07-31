https://ria.ru/20250731/trevoga-2032508618.html
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 31.07.2025
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии спустя почти два часа, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:53:00+03:00
2025-07-31T07:53:00+03:00
2025-07-31T07:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии спустя почти два часа, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в 05.27 мск, она длилась почти два часа. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
В Северной Осетии спустя два часа отменили беспилотную опасность