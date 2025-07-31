https://ria.ru/20250731/trevoga-2032508618.html

В Северной Осетии отменили беспилотную опасность

В Северной Осетии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 31.07.2025

В Северной Осетии отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии спустя почти два часа, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:53:00+03:00

2025-07-31T07:53:00+03:00

2025-07-31T07:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии спустя почти два часа, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в 05.27 мск, она длилась почти два часа. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания