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На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 31.07.2025 (обновлено: 07:55 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/trevoga-2032507594.html
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 31.07.2025
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края спустя пять часов, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:35:00+03:00
2025-07-31T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края спустя пять часов, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в крае в 01.58 мск, она длилась около пяти часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ставропольский край
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безопасность, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
На Ставрополье отменили беспилотную опасность

На Ставрополье отменили беспилотную опасность, длившуюся около пяти часов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края спустя пять часов, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в крае в 01.58 мск, она длилась около пяти часов.
"На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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