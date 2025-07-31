https://ria.ru/20250731/trevoga-2032507594.html
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 31.07.2025
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края спустя пять часов, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:35:00+03:00
2025-07-31T07:35:00+03:00
2025-07-31T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края спустя пять часов, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в крае в 01.58 мск, она длилась около пяти часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность, длившуюся около пяти часов