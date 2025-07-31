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В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:55:00+03:00
2025-07-31T01:55:00+03:00
2025-07-31T01:56:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, евгений солнцев, безопасность
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников