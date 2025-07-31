https://ria.ru/20250731/tramp-2032648534.html
Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос
Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос - РИА Новости, 31.07.2025
Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос
Около половины американцев считают, что экономика в Соединенных Штатах при президенте Дональде Трампе ухудшается, следует из опроса компании Yougov для газеты... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:22:00+03:00
2025-07-31T16:22:00+03:00
2025-07-31T16:22:00+03:00
в мире
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_126e5960ec50a9bce9f2103d408e2c15.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около половины американцев считают, что экономика в Соединенных Штатах при президенте Дональде Трампе ухудшается, следует из опроса компании Yougov для газеты Times. "Трамп обещал немедленно понизить цены и сделать Америку снова богатой, но только 13% респондентов заявили, что они почувствовали какое-то финансовое преимущество. Около 50% считают, что экономика ухудшается, и только 24% - что она улучшается", - говорится в публикации издания по итогам опроса. Оценивая второй срок Трампа, 37% респондентов заявили, что он проходит хорошо или отлично, в то время как 59% дали ему негативную оценку. Опрос проводился 18-21 июля среди 1470 взрослых американцев. Погрешность не указывается.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032627378.html
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3055e3f101bcae035639e1e96849c942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, америка, дональд трамп
В мире, Америка, Дональд Трамп
Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос
Times: около половины американцев считают, что экономика при Трампе ухудшается