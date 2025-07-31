https://ria.ru/20250731/tramp-2032648534.html

Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос

Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос - РИА Новости, 31.07.2025

Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос

Около половины американцев считают, что экономика в Соединенных Штатах при президенте Дональде Трампе ухудшается, следует из опроса компании Yougov для газеты... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:22:00+03:00

2025-07-31T16:22:00+03:00

2025-07-31T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около половины американцев считают, что экономика в Соединенных Штатах при президенте Дональде Трампе ухудшается, следует из опроса компании Yougov для газеты Times. "Трамп обещал немедленно понизить цены и сделать Америку снова богатой, но только 13% респондентов заявили, что они почувствовали какое-то финансовое преимущество. Около 50% считают, что экономика ухудшается, и только 24% - что она улучшается", - говорится в публикации издания по итогам опроса. Оценивая второй срок Трампа, 37% респондентов заявили, что он проходит хорошо или отлично, в то время как 59% дали ему негативную оценку. Опрос проводился 18-21 июля среди 1470 взрослых американцев. Погрешность не указывается.

https://ria.ru/20250731/tramp-2032627378.html

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в мире, америка, дональд трамп