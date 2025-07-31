Рейтинг@Mail.ru
Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/tramp-2032648534.html
Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос
Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос - РИА Новости, 31.07.2025
Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос
Около половины американцев считают, что экономика в Соединенных Штатах при президенте Дональде Трампе ухудшается, следует из опроса компании Yougov для газеты... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:22:00+03:00
2025-07-31T16:22:00+03:00
в мире
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_126e5960ec50a9bce9f2103d408e2c15.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около половины американцев считают, что экономика в Соединенных Штатах при президенте Дональде Трампе ухудшается, следует из опроса компании Yougov для газеты Times. "Трамп обещал немедленно понизить цены и сделать Америку снова богатой, но только 13% респондентов заявили, что они почувствовали какое-то финансовое преимущество. Около 50% считают, что экономика ухудшается, и только 24% - что она улучшается", - говорится в публикации издания по итогам опроса. Оценивая второй срок Трампа, 37% респондентов заявили, что он проходит хорошо или отлично, в то время как 59% дали ему негативную оценку. Опрос проводился 18-21 июля среди 1470 взрослых американцев. Погрешность не указывается.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032627378.html
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3055e3f101bcae035639e1e96849c942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, америка, дональд трамп
В мире, Америка, Дональд Трамп
Американцы считают, что экономика ухудшается при Трампе, показал опрос

Times: около половины американцев считают, что экономика при Трампе ухудшается

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около половины американцев считают, что экономика в Соединенных Штатах при президенте Дональде Трампе ухудшается, следует из опроса компании Yougov для газеты Times.
"Трамп обещал немедленно понизить цены и сделать Америку снова богатой, но только 13% респондентов заявили, что они почувствовали какое-то финансовое преимущество. Около 50% считают, что экономика ухудшается, и только 24% - что она улучшается", - говорится в публикации издания по итогам опроса.
Оценивая второй срок Трампа, 37% респондентов заявили, что он проходит хорошо или отлично, в то время как 59% дали ему негативную оценку.
Опрос проводился 18-21 июля среди 1470 взрослых американцев. Погрешность не указывается.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Трамп назвал главу ФРС полным неудачником
Вчера, 15:08
 
В миреАмерикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала