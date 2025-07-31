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СМИ раскрыли, что Трамп может предложить России вместо ультиматума - РИА Новости, 31.07.2025
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12:14 31.07.2025 (обновлено: 13:14 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032557114.html
СМИ раскрыли, что Трамп может предложить России вместо ультиматума
СМИ раскрыли, что Трамп может предложить России вместо ультиматума - РИА Новости, 31.07.2025
СМИ раскрыли, что Трамп может предложить России вместо ультиматума
Президент США Дональд Трамп может предложить Москве крупную сделку, которая разрушит "экономический барьер", который ЕС пытается воздвигать вокруг России. Об... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:14:00+03:00
2025-07-31T13:14:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может предложить Москве крупную сделку, которая разрушит "экономический барьер", который ЕС пытается воздвигать вокруг России. Об этом пишет Politico. ""На восточном фланге ЕС растет опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвет торговлю (торговое соглашение между США и ЕС - Прим.ред), предложив российскому президенту огромные уступки и "колоссальные экономические сделки" в обмен на прекращение войны..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что по мнению бывших и действующих дипломатов из Восточной Европы, а также американских экспертов и представителей промышленности, это та самая кувалда, которая может пробить экономическую стену Запада вокруг России. Издание добавляет, что российский газ всегда будет выигрывать по цене по сравнению с американским, учитывая значительные дополнительные расходы на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, такие как сжатие газа в жидкость, погрузка его на суда, транспортировка через Атлантику и последующая регазификация для использования.Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032528323.html
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в мире, россия, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз
СМИ раскрыли, что Трамп может предложить России вместо ультиматума

Politico: Трамп может предложить РФ кувалду, которая разрушит барьеры ЕС

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может предложить Москве крупную сделку, которая разрушит "экономический барьер", который ЕС пытается воздвигать вокруг России. Об этом пишет Politico.

""На восточном фланге ЕС растет опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвет торговлю (торговое соглашение между США и ЕС - Прим.ред), предложив российскому президенту огромные уступки и "колоссальные экономические сделки" в обмен на прекращение войны..." — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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10:34
В статье отмечается, что по мнению бывших и действующих дипломатов из Восточной Европы, а также американских экспертов и представителей промышленности, это та самая кувалда, которая может пробить экономическую стену Запада вокруг России.

Издание добавляет, что российский газ всегда будет выигрывать по цене по сравнению с американским, учитывая значительные дополнительные расходы на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, такие как сжатие газа в жидкость, погрузка его на суда, транспортировка через Атлантику и последующая регазификация для использования.

Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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В миреРоссияДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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