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Доклад: Genious Act Трампа выведет из серой зоны группу криптоактивов - РИА Новости, 31.07.2025
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РИА Новости Аналитика
 
07:20 31.07.2025 (обновлено: 10:58 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032532739.html
Доклад: Genious Act Трампа выведет из серой зоны группу криптоактивов
Доклад: Genious Act Трампа выведет из серой зоны группу криптоактивов - РИА Новости, 31.07.2025
Доклад: Genious Act Трампа выведет из серой зоны группу криптоактивов
Закон президента США Дональда Трампа Genious Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, позволит вывести из серой зоны определенную группу... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:20:00+03:00
2025-07-31T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Закон президента США Дональда Трампа Genious Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, позволит вывести из серой зоны определенную группу криптоактивов и регулировать их, говорится в докладе РИА "Аналитика" "Трансформация финансовой системы США". Ранее в июле Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Таким образом, речь идет о выводе из серой зоны и регулировании определенной группы криптоактивов, что создаст параллельную и конкурирующую с Федеральным резервом финансовую систему. Вроде как укрепляется цифровая экономика, а использование технологии блокчейн создает регулируемую, но гибкую среду, основанную на частном банкинге (одно из ключевых кредо консерваторов)", - сказано в докладе. Отмечается, что при этом банки, скорее всего, не будут отражать такое кредитование в своих балансах, что создаст в них скрытые до времени "черные дыры". "Получается некая переходная многоукладность финансовой системы с расчетом на укрепление доверия к доллару и государственным облигациям США - создание стимула для спроса на краткосрочные бонды в отсутствие снижения ставки ФРС (когда из них уходят другие страны, прежде всего Китай)", - добавляется в докладе. При этом сколько протянет такая конструкция - вопрос, но она должна оттянуть ожидаемый крах фондового рынка и переход экономики в рецессию и/или депрессию, по оценкам экспертов, речь может идти о полутора-двух годах, то есть появляется возможность пройти без потрясений промежуточные выборы 2026 года.
https://ria.ru/20250731/ssha-2032407686.html
https://ria.ru/20250613/transformatsiya-2022536644.html
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сша, китай, дональд трамп, федеральная резервная система сша, в мире
РИА Новости Аналитика, США, Китай, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, В мире
Доклад: Genious Act Трампа выведет из серой зоны группу криптоактивов

Закон Трампа Genious Act выведет из серой зоны группу криптоактивов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Закон президента США Дональда Трампа Genious Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, позволит вывести из серой зоны определенную группу криптоактивов и регулировать их, говорится в докладе РИА "Аналитика" "Трансформация финансовой системы США".
Ранее в июле Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Трансформация финансовой системы США
08:00
"Таким образом, речь идет о выводе из серой зоны и регулировании определенной группы криптоактивов, что создаст параллельную и конкурирующую с Федеральным резервом финансовую систему. Вроде как укрепляется цифровая экономика, а использование технологии блокчейн создает регулируемую, но гибкую среду, основанную на частном банкинге (одно из ключевых кредо консерваторов)", - сказано в докладе.
Отмечается, что при этом банки, скорее всего, не будут отражать такое кредитование в своих балансах, что создаст в них скрытые до времени "черные дыры".
"Получается некая переходная многоукладность финансовой системы с расчетом на укрепление доверия к доллару и государственным облигациям США - создание стимула для спроса на краткосрочные бонды в отсутствие снижения ставки ФРС (когда из них уходят другие страны, прежде всего Китай)", - добавляется в докладе.
При этом сколько протянет такая конструкция - вопрос, но она должна оттянуть ожидаемый крах фондового рынка и переход экономики в рецессию и/или депрессию, по оценкам экспертов, речь может идти о полутора-двух годах, то есть появляется возможность пройти без потрясений промежуточные выборы 2026 года.
Вид на Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Трансформация Америки: упущенные возможности и сохраняющиеся альтернативы
13 июня, 08:00
 
РИА Новости АналитикаСШАКитайДональд ТрампФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
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