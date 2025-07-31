https://ria.ru/20250731/tramp-2032532739.html

Доклад: Genious Act Трампа выведет из серой зоны группу криптоактивов

Доклад: Genious Act Трампа выведет из серой зоны группу криптоактивов - РИА Новости, 31.07.2025

Доклад: Genious Act Трампа выведет из серой зоны группу криптоактивов

Закон президента США Дональда Трампа Genious Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, позволит вывести из серой зоны определенную группу... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:20:00+03:00

2025-07-31T07:20:00+03:00

2025-07-31T10:58:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Закон президента США Дональда Трампа Genious Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, позволит вывести из серой зоны определенную группу криптоактивов и регулировать их, говорится в докладе РИА "Аналитика" "Трансформация финансовой системы США". Ранее в июле Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Таким образом, речь идет о выводе из серой зоны и регулировании определенной группы криптоактивов, что создаст параллельную и конкурирующую с Федеральным резервом финансовую систему. Вроде как укрепляется цифровая экономика, а использование технологии блокчейн создает регулируемую, но гибкую среду, основанную на частном банкинге (одно из ключевых кредо консерваторов)", - сказано в докладе. Отмечается, что при этом банки, скорее всего, не будут отражать такое кредитование в своих балансах, что создаст в них скрытые до времени "черные дыры". "Получается некая переходная многоукладность финансовой системы с расчетом на укрепление доверия к доллару и государственным облигациям США - создание стимула для спроса на краткосрочные бонды в отсутствие снижения ставки ФРС (когда из них уходят другие страны, прежде всего Китай)", - добавляется в докладе. При этом сколько протянет такая конструкция - вопрос, но она должна оттянуть ожидаемый крах фондового рынка и переход экономики в рецессию и/или депрессию, по оценкам экспертов, речь может идти о полутора-двух годах, то есть появляется возможность пройти без потрясений промежуточные выборы 2026 года.

https://ria.ru/20250731/ssha-2032407686.html

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сша, китай, дональд трамп, федеральная резервная система сша, в мире