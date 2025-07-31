https://ria.ru/20250731/tekhnika-2032587323.html

Восемьсот образцов техники представили на форуме "День Сибирского поля"

Восемьсот образцов техники представили на форуме "День Сибирского поля" - РИА Новости, 31.07.2025

Восемьсот образцов техники представили на форуме "День Сибирского поля"

Восемьсот образцов техники представили на "Дне Сибирского поля" в Алтайском крае, в форуме приняли участие представители четырех десятков регионов РФ и ряда... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:00:00+03:00

2025-07-31T14:00:00+03:00

2025-07-31T14:00:00+03:00

алтайский край

алтайский край

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виктор томенко

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БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Восемьсот образцов техники представили на "Дне Сибирского поля" в Алтайском крае, в форуме приняли участие представители четырех десятков регионов РФ и ряда зарубежных стран, сообщил журналистам губернатор Виктор Томенко. "Примерно 350 компаний сегодня принимают участие (в "Дне Сибирского поля - ред.), 800 образцов разной техники выставлено здесь на полях… Представлены участники где-то из 40 регионов Российской Федерации, наши зарубежные партнёры, причём очень серьёзные делегации", - сообщил Томенко журналистам. Губернатор рассказал, что организаторы придумывают новые и новые форматы для выставки, например, в этот раз аграрии могли увидеть своими глазами, какие всходы и какие результаты дают те или иные семена. "В целом за последние 5 лет аграрии и сельхозпредприятия нашего края приобрели около 1500 зерноуборочных комбайнов и больше 2600 тракторов. И наш агрофорум традиционно остается хорошей возможностью для того, чтобы обсудить сотрудничество между промышленными и сельскохозяйственными предприятиями края", - написал губернатор в своем Telegram-канале по итогам посещения мероприятия. Томенко рассказал журналистам, что уже идет подготовка в "Всероссийскому дню поля", который пройдет в Алтайском крае в следующем году. Губернатор пообещал, что мероприятие будет еще масштабнее.

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028511477.html

https://ria.ru/20250730/sannikovo-2032338642.html

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алтайский край, россия, виктор томенко