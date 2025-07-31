https://ria.ru/20250731/tatarstan-2032570028.html

В Татарстане подростка убило током при игре на железной дороге

В Татарстане подростка убило током при игре на железной дороге - РИА Новости, 31.07.2025

В Татарстане подростка убило током при игре на железной дороге

Подросток погиб от удара током во время игр на железнодорожном составе в Татарстане, его друг госпитализирован с ожогами, сообщает Центральное межрегиональное... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:56:00+03:00

2025-07-31T12:56:00+03:00

2025-07-31T13:43:00+03:00

происшествия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Подросток погиб от удара током во время игр на железнодорожном составе в Татарстане, его друг госпитализирован с ожогами, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По предварительным данным, вечером 30 июля подростки организовали игры на железнодорожном вагоне-зерновозе на станции Кукмор. Два мальчика 16 лет получили ожоги от удара током и госпитализированы. Один из них скончался. Следователями СК на транспорте организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), устанавливаются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20250728/tok-2031840423.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)