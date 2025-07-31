https://ria.ru/20250731/svo-2032676090.html
Бойцам СВО в Прикамье помогут в открытии своего дела в аграрной сфере
Бойцам СВО в Прикамье помогут в открытии своего дела в аграрной сфере - РИА Новости, 31.07.2025
Бойцам СВО в Прикамье помогут в открытии своего дела в аграрной сфере
В этом году на проекте "Школа фермера" в Пермском крае смогут пройти обучение участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей, планирующих... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:30:00+03:00
2025-07-31T17:30:00+03:00
2025-07-31T17:30:00+03:00
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
пермский край
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/72/1552167266_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_5da1c5f2df28ad302ea40b534c3a071c.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В этом году на проекте "Школа фермера" в Пермском крае смогут пройти обучение участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей, планирующих работать в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба правительства региона. "Школа фермера" — образовательный проект, направленный на привлечение жителей Прикамья в сельскохозяйственную отрасль. За 2,5 месяца участники проекта смогут изучить современные технологии ведения отраслей животноводства и растениеводства, основы управления фермерским хозяйством и продвижения товара на рынке, посетят ведущие агропредприятия края и изучат правовые аспекты фермерского бизнеса. В результате обучающиеся получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца, помощь в составлении бизнес-плана своего проекта, подаче заявки на грант "Агростартап" и общение с профессионалами отрасли и единомышленниками. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе "Свое фермерство" и подать заявку на обучение. На выставке-форуме "АгроФест-2025" выпускники "Школы фермера" действующие аграрии, так и представители власти отмечали эффективность обучения по этой программе. Также на мероприятии в этом году уделяли внимание поддержке участникам СВО и их семьям. На круглом столе "Старт в агросреде: с чего начать" рассказали о возможных вариантах начать свой путь в агропромышленном комплексе с помощью социального контракта, проектов агростартапов, создание семейных ферм, микрозаймов "Zа наших", займов и лизингов с господдержкой. "Когда мы помогаем ветеранам стать фермерами, мы не просто даем им профессию, а возвращаем в общество как кормильцев, опору семьи и региона. Это инвестиция в человеческое достоинство, в продовольственную безопасность", — отметил исполнительный директор ассоциации "Аграрное предпринимательство Пермского края" Игорь Запевалов, освещая таким образов тему "СВОи – на сельских рубежах", его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250430/podgotovka-2014484475.html
https://ria.ru/20250618/vstrecha-2023635948.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/72/1552167266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34e0d86c33088a07533ce80ffe691717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , пермский край, сво
Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Пермский край, СВО
Бойцам СВО в Прикамье помогут в открытии своего дела в аграрной сфере
Бойцам СВО и членам их семей в Прикамье помогут в освоении фермерского бизнеса
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В этом году на проекте "Школа фермера" в Пермском крае смогут пройти обучение участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей, планирующих работать в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Школа фермера" — образовательный проект, направленный на привлечение жителей Прикамья в сельскохозяйственную отрасль.
За 2,5 месяца участники проекта смогут изучить современные технологии ведения отраслей животноводства и растениеводства, основы управления фермерским хозяйством и продвижения товара на рынке, посетят ведущие агропредприятия края и изучат правовые аспекты фермерского бизнеса.
В результате обучающиеся получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца, помощь в составлении бизнес-плана своего проекта, подаче заявки на грант "Агростартап" и общение с профессионалами отрасли и единомышленниками.
Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе "Свое фермерство" и подать заявку на обучение.
На выставке-форуме "АгроФест-2025" выпускники "Школы фермера" действующие аграрии, так и представители власти отмечали эффективность обучения по этой программе. Также на мероприятии в этом году уделяли внимание поддержке участникам СВО и их семьям.
На круглом столе "Старт в агросреде: с чего начать" рассказали о возможных вариантах начать свой путь в агропромышленном комплексе с помощью социального контракта, проектов агростартапов, создание семейных ферм, микрозаймов "Zа наших", займов и лизингов с господдержкой.
"Когда мы помогаем ветеранам стать фермерами, мы не просто даем им профессию, а возвращаем в общество как кормильцев, опору семьи и региона. Это инвестиция в человеческое достоинство, в продовольственную безопасность", — отметил исполнительный директор ассоциации "Аграрное предпринимательство Пермского края" Игорь Запевалов, освещая таким образов тему "СВОи – на сельских рубежах", его слова приводит пресс-служба.