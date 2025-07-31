https://ria.ru/20250731/svo-2032676090.html

Бойцам СВО в Прикамье помогут в открытии своего дела в аграрной сфере

Бойцам СВО в Прикамье помогут в открытии своего дела в аграрной сфере - РИА Новости, 31.07.2025

Бойцам СВО в Прикамье помогут в открытии своего дела в аграрной сфере

В этом году на проекте "Школа фермера" в Пермском крае смогут пройти обучение участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей, планирующих... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:30:00+03:00

2025-07-31T17:30:00+03:00

2025-07-31T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В этом году на проекте "Школа фермера" в Пермском крае смогут пройти обучение участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей, планирующих работать в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба правительства региона. "Школа фермера" — образовательный проект, направленный на привлечение жителей Прикамья в сельскохозяйственную отрасль. За 2,5 месяца участники проекта смогут изучить современные технологии ведения отраслей животноводства и растениеводства, основы управления фермерским хозяйством и продвижения товара на рынке, посетят ведущие агропредприятия края и изучат правовые аспекты фермерского бизнеса. В результате обучающиеся получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца, помощь в составлении бизнес-плана своего проекта, подаче заявки на грант "Агростартап" и общение с профессионалами отрасли и единомышленниками. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе "Свое фермерство" и подать заявку на обучение. На выставке-форуме "АгроФест-2025" выпускники "Школы фермера" действующие аграрии, так и представители власти отмечали эффективность обучения по этой программе. Также на мероприятии в этом году уделяли внимание поддержке участникам СВО и их семьям. На круглом столе "Старт в агросреде: с чего начать" рассказали о возможных вариантах начать свой путь в агропромышленном комплексе с помощью социального контракта, проектов агростартапов, создание семейных ферм, микрозаймов "Zа наших", займов и лизингов с господдержкой. "Когда мы помогаем ветеранам стать фермерами, мы не просто даем им профессию, а возвращаем в общество как кормильцев, опору семьи и региона. Это инвестиция в человеческое достоинство, в продовольственную безопасность", — отметил исполнительный директор ассоциации "Аграрное предпринимательство Пермского края" Игорь Запевалов, освещая таким образов тему "СВОи – на сельских рубежах", его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250430/podgotovka-2014484475.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , пермский край, сво