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Мощный удар по Киеву: уничтожен эшелон со снарядами, ВСУ прячутся под землю - РИА Новости, 31.07.2025
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15:00 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/svo-2032609084.html
Мощный удар по Киеву: уничтожен эшелон со снарядами, ВСУ прячутся под землю
Мощный удар по Киеву: уничтожен эшелон со снарядами, ВСУ прячутся под землю - РИА Новости, 31.07.2025
Мощный удар по Киеву: уничтожен эшелон со снарядами, ВСУ прячутся под землю
Российская армия продолжает массированные атаки по военным объектам Украины, используя современное высокоточное вооружение. Мощному удару подверглись военные... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:00:00+03:00
2025-07-31T15:00:00+03:00
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Российская армия продолжает массированные атаки по военным объектам Украины, используя современное высокоточное вооружение. Мощному удару подверглись военные цели в Киеве, точное попадание по полигону вынудило перевести обучение солдат ВСУ под землю, разгромлен эшелон с боеприпасами.Огненный шквал в Киеве, жители не выходят из метроПочти всю последнюю неделю киевляне не выбирались из подземных станций метро, пережидая там российские атаки по военным целям в городе.Пришлось прятаться жителям и этой ночью. Серия мощных взрывов прогремела в украинской столице.Как сообщает в своем телеграмм-канале экс-депутат Рады Олег Царев, стало известно о повреждении ж/д инфраструктуры в одном из районов города, а также о попадании в Киевский политехнический институт им. И. Сикорского, где противник размещает мастерские по сборке БПЛА."Кроме этого, не менее шести прилётов зафиксировано в районе аэропорта Жуляны, где находится позиционный район ЗРК Patriot, а также завод гражданской авиации, выпускающий дроны", — написал политик в телеграмм-канале.О планомерной системной работе по уничтожению военных объектов в Киеве сообщил подпольщик Николай Лебедев."По неофициальной информации, за последнюю неделю в Киеве поражены три объекта, ранее засвеченные как центры управления и хранения западных вооружений. Работа идет системная, планомерная и с учетом разведданных на несколько суток вперед", — сообщил Лебедев в телеграмм-канале.Тактика тройного удараТакже подпольщик пишет о новой тактике удара "тремя эшелонами", которая прослеживается на протяжении нескольких недель и приносит хорошие результаты.Сначала дроны-камикадзе массово проверяют маршруты, засвечивают ПВО и наносят изнуряющий урон вторичным целям.Затем идут удары высокоточными средствами поражения, такими как ракеты "Калибр", Х-101/555, "Искандер" - по ключевым логистическим и командным объектам.Третий эшелон — точечные прилеты по ЗРК, РЭБ и складам на глубине до 300 км.Точный удар по полигонуРоссийские ракетчики нанесли точный удар по территории лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области.По объекту были выпущены две ракеты ОТРК "Искандер" с кассетной и фугасной боевыми частями, уточнило Минобороны России.На опубликованной ведомством видеозаписи с разведывательного дрона дальнего действия, видно, что одна из ракет была снаряжена кластерными боеприпасами и накрыла множеством взрывов квадрат размером с два футбольных поля."По данным разведки, потери ВСУ составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными", — написали в ведомстве.После удара по полигону в Черниговской области Сырский поручил максимально перевести обучение солдат ВСУ под землю.Эшелон с военными грузами в ПавлоградеВ ночь на среду в городе Павлоград Днепропетровской области под удар попали эшелоны, доставлявшие грузы для ВСУ, сообщает телеграмм-канал "Военкоры Русской Весны"."Поступают сообщения о прилетах российских "Гераней" в районе железнодорожной ветки. Известно минимум о четырех попаданиях, что привело к возникновению очагов пожара. Огневое поражение было нанесено военным эшелонам, которые прибыли в Павлоград на разгрузку — для отправки груза на Покровское направление", — сообщили в телеграмм-канале.Жесткий ответ на попытку высадиться на Тендровскую косуРоссийские войска ударили и по порту в Очакове в Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Это стало прямым ответом на неудачную попытку ВСУ высадиться на Тендровскую косу в ночь на 28 июля. Противник тогда попытался преодолеть водную преграду на четырех катерах."Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу", — написал Владимир Сальдо.По силам противника ударили из РСЗО, нанеся ему ощутимые потери, подчеркнул глава региона.
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РИА Новости
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5
4.7
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киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Мощный удар по Киеву: уничтожен эшелон со снарядами, ВСУ прячутся под землю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Российская армия продолжает массированные атаки по военным объектам Украины, используя современное высокоточное вооружение. Мощному удару подверглись военные цели в Киеве, точное попадание по полигону вынудило перевести обучение солдат ВСУ под землю, разгромлен эшелон с боеприпасами.

Огненный шквал в Киеве, жители не выходят из метро

Почти всю последнюю неделю киевляне не выбирались из подземных станций метро, пережидая там российские атаки по военным целям в городе.
Пришлось прятаться жителям и этой ночью. Серия мощных взрывов прогремела в украинской столице.
Как сообщает в своем телеграмм-канале экс-депутат Рады Олег Царев, стало известно о повреждении ж/д инфраструктуры в одном из районов города, а также о попадании в Киевский политехнический институт им. И. Сикорского, где противник размещает мастерские по сборке БПЛА.
© Минобороны РоссииРоссийские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
Российские войска ударом Искандера уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Минобороны России
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
"Кроме этого, не менее шести прилётов зафиксировано в районе аэропорта Жуляны, где находится позиционный район ЗРК Patriot, а также завод гражданской авиации, выпускающий дроны", — написал политик в телеграмм-канале.
О планомерной системной работе по уничтожению военных объектов в Киеве сообщил подпольщик Николай Лебедев.
"По неофициальной информации, за последнюю неделю в Киеве поражены три объекта, ранее засвеченные как центры управления и хранения западных вооружений. Работа идет системная, планомерная и с учетом разведданных на несколько суток вперед", — сообщил Лебедев в телеграмм-канале.
© AP Photo / Evan VucciАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Тактика тройного удара

Также подпольщик пишет о новой тактике удара "тремя эшелонами", которая прослеживается на протяжении нескольких недель и приносит хорошие результаты.
Сначала дроны-камикадзе массово проверяют маршруты, засвечивают ПВО и наносят изнуряющий урон вторичным целям.
Затем идут удары высокоточными средствами поражения, такими как ракеты "Калибр", Х-101/555, "Искандер" - по ключевым логистическим и командным объектам.
Третий эшелон — точечные прилеты по ЗРК, РЭБ и складам на глубине до 300 км.
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины

Точный удар по полигону

Российские ракетчики нанесли точный удар по территории лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области.
По объекту были выпущены две ракеты ОТРК "Искандер" с кассетной и фугасной боевыми частями, уточнило Минобороны России.
На опубликованной ведомством видеозаписи с разведывательного дрона дальнего действия, видно, что одна из ракет была снаряжена кластерными боеприпасами и накрыла множеством взрывов квадрат размером с два футбольных поля.
"По данным разведки, потери ВСУ составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными", — написали в ведомстве.
После удара по полигону в Черниговской области Сырский поручил максимально перевести обучение солдат ВСУ под землю.
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный под Часовым Яром
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный под Часовым Яром

Эшелон с военными грузами в Павлограде

В ночь на среду в городе Павлоград Днепропетровской области под удар попали эшелоны, доставлявшие грузы для ВСУ, сообщает телеграмм-канал "Военкоры Русской Весны".
"Поступают сообщения о прилетах российских "Гераней" в районе железнодорожной ветки. Известно минимум о четырех попаданиях, что привело к возникновению очагов пожара. Огневое поражение было нанесено военным эшелонам, которые прибыли в Павлоград на разгрузку — для отправки груза на Покровское направление", — сообщили в телеграмм-канале.

Жесткий ответ на попытку высадиться на Тендровскую косу

Российские войска ударили и по порту в Очакове в Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Это стало прямым ответом на неудачную попытку ВСУ высадиться на Тендровскую косу в ночь на 28 июля. Противник тогда попытался преодолеть водную преграду на четырех катерах.
"Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу", — написал Владимир Сальдо.
По силам противника ударили из РСЗО, нанеся ему ощутимые потери, подчеркнул глава региона.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО в ДНР
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО в ДНР
 
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