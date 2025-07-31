https://ria.ru/20250731/svo-2032609084.html

Мощный удар по Киеву: уничтожен эшелон со снарядами, ВСУ прячутся под землю

Мощный удар по Киеву: уничтожен эшелон со снарядами, ВСУ прячутся под землю - РИА Новости, 31.07.2025

Мощный удар по Киеву: уничтожен эшелон со снарядами, ВСУ прячутся под землю

Российская армия продолжает массированные атаки по военным объектам Украины, используя современное высокоточное вооружение. Мощному удару подверглись военные... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:00:00+03:00

2025-07-31T15:00:00+03:00

2025-07-31T15:00:00+03:00

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Российская армия продолжает массированные атаки по военным объектам Украины, используя современное высокоточное вооружение. Мощному удару подверглись военные цели в Киеве, точное попадание по полигону вынудило перевести обучение солдат ВСУ под землю, разгромлен эшелон с боеприпасами.Огненный шквал в Киеве, жители не выходят из метроПочти всю последнюю неделю киевляне не выбирались из подземных станций метро, пережидая там российские атаки по военным целям в городе.Пришлось прятаться жителям и этой ночью. Серия мощных взрывов прогремела в украинской столице.Как сообщает в своем телеграмм-канале экс-депутат Рады Олег Царев, стало известно о повреждении ж/д инфраструктуры в одном из районов города, а также о попадании в Киевский политехнический институт им. И. Сикорского, где противник размещает мастерские по сборке БПЛА."Кроме этого, не менее шести прилётов зафиксировано в районе аэропорта Жуляны, где находится позиционный район ЗРК Patriot, а также завод гражданской авиации, выпускающий дроны", — написал политик в телеграмм-канале.О планомерной системной работе по уничтожению военных объектов в Киеве сообщил подпольщик Николай Лебедев."По неофициальной информации, за последнюю неделю в Киеве поражены три объекта, ранее засвеченные как центры управления и хранения западных вооружений. Работа идет системная, планомерная и с учетом разведданных на несколько суток вперед", — сообщил Лебедев в телеграмм-канале.Тактика тройного удараТакже подпольщик пишет о новой тактике удара "тремя эшелонами", которая прослеживается на протяжении нескольких недель и приносит хорошие результаты.Сначала дроны-камикадзе массово проверяют маршруты, засвечивают ПВО и наносят изнуряющий урон вторичным целям.Затем идут удары высокоточными средствами поражения, такими как ракеты "Калибр", Х-101/555, "Искандер" - по ключевым логистическим и командным объектам.Третий эшелон — точечные прилеты по ЗРК, РЭБ и складам на глубине до 300 км.Точный удар по полигонуРоссийские ракетчики нанесли точный удар по территории лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области.По объекту были выпущены две ракеты ОТРК "Искандер" с кассетной и фугасной боевыми частями, уточнило Минобороны России.На опубликованной ведомством видеозаписи с разведывательного дрона дальнего действия, видно, что одна из ракет была снаряжена кластерными боеприпасами и накрыла множеством взрывов квадрат размером с два футбольных поля."По данным разведки, потери ВСУ составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными", — написали в ведомстве.После удара по полигону в Черниговской области Сырский поручил максимально перевести обучение солдат ВСУ под землю.Эшелон с военными грузами в ПавлоградеВ ночь на среду в городе Павлоград Днепропетровской области под удар попали эшелоны, доставлявшие грузы для ВСУ, сообщает телеграмм-канал "Военкоры Русской Весны"."Поступают сообщения о прилетах российских "Гераней" в районе железнодорожной ветки. Известно минимум о четырех попаданиях, что привело к возникновению очагов пожара. Огневое поражение было нанесено военным эшелонам, которые прибыли в Павлоград на разгрузку — для отправки груза на Покровское направление", — сообщили в телеграмм-канале.Жесткий ответ на попытку высадиться на Тендровскую косуРоссийские войска ударили и по порту в Очакове в Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Это стало прямым ответом на неудачную попытку ВСУ высадиться на Тендровскую косу в ночь на 28 июля. Противник тогда попытался преодолеть водную преграду на четырех катерах."Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу", — написал Владимир Сальдо.По силам противника ударили из РСЗО, нанеся ему ощутимые потери, подчеркнул глава региона.

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)