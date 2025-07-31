США ввели самый крупный пакет санкций против Ирана
Администрация Трампа ввела свой самый крупный пакет санкций против Ирана
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ввела свой крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана, заявило министерство финансов США.
Новые санкции затрагивают более чем 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.
"Более 115 санкций, введённых сегодня, стали крупнейшими с тех пор, как администрация Трампа начала нашу кампанию максимального давления на Иран. Эти меры ставят интересы Америки на первое место, нацеливаясь на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединённых Штатов", - сказал министр финансов Скотт Бессент.
Соединенный Штаты, согласно заявлению Управления по контролю над иностранными активами США, обвиняют сына Шамхани в создании и управлении огромным флотом танкеров и контейнеровозов, который якобы занимается транспортировкой нефти, нефтепродуктов, а также других товаров из Ирана и России покупателям по всему миру.
"Судоходная империя семьи Шамхани демонстрирует, как иранская элита использует свои должности для накопления огромного богатства и финансирования опасной деятельности режима", — заявил Бессент.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".