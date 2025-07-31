https://ria.ru/20250731/sport-2032323951.html

Ледяная драма Екатерины Гордеевой: коньки стали последним аккордом ее жизни

Ледяная драма Екатерины Гордеевой: коньки стали последним аккордом ее жизни - РИА Новости, 31.07.2025

Ледяная драма Екатерины Гордеевой: коньки стали последним аккордом ее жизни

История, которая потрясла весь мир фигурного катания и оставила неизгладимый след в сердцах миллионов поклонников. Екатерина Гордеева - одна из самых... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:15:00+03:00

2025-07-31T19:15:00+03:00

2025-07-31T19:15:00+03:00

спорт

калгари

ссср

сергей гриньков

екатерина гордеева

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. История, которая потрясла весь мир фигурного катания и оставила неизгладимый след в сердцах миллионов поклонников. Екатерина Гордеева - одна из самых талантливых и харизматичных спортсменок своего поколения - блистала на льду, покоряя вершины и завоевывая титулы. Но за сиянием медалей и оваций скрывалась трагедия. Ее коньки, ставшие символом успеха и мечты, внезапно превратились в последний аккорд судьбы, оставив после себя вопросы, на которые до сих пор нет ответа.Детство и начало карьерыЕкатерина Гордеева появилась на свет в спортивной семье. Ее отец Александр Гордеев был артистом ансамбля песни и пляски Советской Армии имени Александрова, мать Елена работала оператором телетайпа в ТАСС. Уже в 4 года маленькая Катя впервые встала на коньки — родителям пришлось немного схитрить с возрастом, чтобы девочку приняли в ДЮСШ ЦСКА.Интересно, что ни у Кати, ни у ее будущего партнера Сергея Гринькова не было выдающихся прыжковых данных для одиночного катания. Именно это в 1982 году стало поводом объединить их в пару под руководством тренера Владимира Захарова.Первые успехи и смена тренеровС осени 1983 года с парой начали работать новый тренер Надежда Шеваловская и хореограф Марина Зуева. Уже в декабре того же года на чемпионате мира среди юниоров они заняли 6-е место, а в 1984 году триумфально стали первыми.На турнире Skate Canada в 1985 году Шеваловская рискнула включить в программу сложнейший для того времени элемент — тройной сальхов. Хотя Гордеева не смогла чисто завершить прыжок, сама попытка произвела фурор в мире фигурного катания.Золотой период под руководством ЖукаС осени 1985 года пару взял под свое крыло легендарный Станислав Жук. Результат не заставил себя ждать. Январь 1986 — серебро на чемпионатах СССР и Европы, 19 марта 1986 — золото чемпионата мира в Женеве.Пятнадцатилетняя Гордеева стала самой юной чемпионкой мира в истории парного катания. Однако в июле 1986-го несколько фигуристов, включая Гордееву и Гринькова, написали письмо руководству ЦСКА с жалобами на методы Жука, после чего пара перешла к Станиславу Леоновичу.Невероятные элементы и курьезные случаиПод руководством Леоновича пара продолжала удивлять. На чемпионате Европы в Сараево у Гринькова оторвалась штрипка конька, что привело к остановке программы, на чемпионате мира в Цинциннати они впервые исполнили подкрутку в четыре оборота.В 1988 году на Олимпиаде в Калгари их произвольная программа с элементами на одной руке и вращениями в обе стороны получила 14 оценок 5,9 из 18 возможных.Олимпийское золото и первые робкие чувстваШестнадцатого февраля 1988-го в Калгари свершилось чудо. Семнадцатилетняя Катя и 21-летний Сергей стали олимпийскими чемпионами, откатав обе программы с потрясающей самоотдачей. Но за кулисами этого триумфа происходило нечто более важное — их отношения начали выходить за рамки спортивного партнерства."Наверное, чувства стали зарождаться именно после той Олимпиады, — вспоминала позже Екатерина. — Мне было 17, ему 21. Мы столько пережили вместе — бесконечные тренировки, победы, поражения. После таких эмоций невозможно оставаться просто коллегами".Настоящий перелом в их отношениях произошел весной 1989 года во время чемпионата мира в Париже. Город любви стал свидетелем зарождения их чувств."Весна, Франция, Эйфелева башня... — улыбалась Гордеева в интервью. — Все было настолько романтично! После соревнований мы гуляли по набережным Сены, смеялись, говорили обо всем на свете. Именно тогда я поняла — это не просто дружба".В 1990 году, находясь на пике славы, пара сделала неожиданный шаг — перешла в профессиональное катание к Татьяне Тарасовой. Этот период стал переломным в личных отношениях спортсменов."Мы были молоды, влюблены, но понимали — нужно строить не только спортивную карьеру, — рассказывала Екатерина. — Переход к Татьяне Анатольевне дал нам свободу. Больше не было жесткого графика сборов, мы могли просто быть вместе".Их планы на свадьбу в 1991 году омрачила семейная трагедия — от сердечного приступа скоропостижно скончался отец Сергея. "Это было страшное время, — вспоминала Гордеева. — Я видела, как он страдает. Именно тогда я осознала, что хочу быть с ним в горе и радости".После свадьбы в 1991 году пара заключила контракт с американским шоу Stars on Ice. Вскоре Екатерина узнала о беременности. "Когда я сказала Сергею, он расплакался от счастья, — рассказывала фигуристка. — Наши гастроли пришлось прервать, но это того стоило".Рождение дочери Дарьи в 1992 году стало новым этапом в их жизни. "Мы снова вышли на лед, когда Даше было несколько месяцев, — вспоминала Екатерина. — Сергей был невероятным отцом — заботился, поддерживал, помогал во всем".Их возвращение в любительский спорт в 1993 году под руководством первого тренера Владимира Захарова и хореографа Марины Зуевой стало триумфальным. "Мы катались не просто как партнеры, а как семья, — говорила Гордеева. — Каждое движение было наполнено любовью и доверием".Победа на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере стала апофеозом их совместного пути. Летом 1994 года, после триумфального возвращения в любительский спорт и второй олимпийской победы, Гордеева и Гриньков подписали четырехлетний контракт с американской компанией. В Коннектикуте для них создали идеальные условия — современный каток, названный в честь звезд фигурного катания, включая их самих."Мы могли тренироваться в любое время, — вспоминала Екатерина. — Казалось, впереди нас ждет долгая счастливая жизнь".Двадцатое ноября 1995 года началось как обычный тренировочный день. "Сергей слегка наклонился вперед, и я спросила: "Опять спина?" — рассказывала Гордеева. — Он лишь слабо покачал головой. Я видела, как он пытается ухватиться за борт, но его ноги подкашивались..."Минуты, которые изменили всеВрачи, прибывшие через несколько минут, констатировали обширный инфаркт. Позже выяснилось — за день до трагедии 28-летний Гриньков перенес микроинфаркт, не обратившись к врачам. "Его увезли в тех же коньках, в которых он катался, — голос Екатерины дрожал в интервью. — В больнице доктор просто развел руками..."24-летняя вдова осталась одна с трехлетней дочерью. Спасительным кругом стали мать Екатерины и хореограф Марина Зуева. "Марина буквально расписывала мне каждый час: "Сейчас идем гулять, потом в магазин", — вспоминала Гордеева. — А мама взяла на себя все заботы о Даше".Переломный момент наступил, когда мать Екатерины резко сказала: "Дочке нужна здоровая мать!". "Эти слова будто выдернули меня из оцепенения, — говорила фигуристка. — Я поняла: спасти меня может только лед".Первое выступление после трагедии стало посвящением Сергею — программа под Пятую симфонию Малера. Гордеева создала несколько пронзительных программ памяти мужа, написала книгу "Мой Сергей", ставшую бестселлером. Телеканал CBS снял документальный фильм об их истории. Сегодня, спустя три десятилетия, Екатерина продолжает кататься.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, калгари, ссср, сергей гриньков, екатерина гордеева