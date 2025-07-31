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Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:54 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032500257.html
Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ
Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025
Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ
Штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Куст" рассказал РИА Новости, как уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ с помощью самостоятельно... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:54:00+03:00
2025-07-31T05:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Куст" рассказал РИА Новости, как уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ с помощью самостоятельно модернизированной им противотанковой мины. "Был сырой блиндаж, мы (солдаты ВС РФ - ред.) подходили к нему, аккуратненько крадясь. Была противотанковая мина. Она была переделана немного мною, в нее был вставлен УЗРГМ (универсальный запал - ред.) от гранаты. Я вырвал этот УЗРГМ, подошел к блиндажу на крыше, ходил по крыше, отодвигал ветки. Не знаю, как они (ВСУ - ред.) меня не услышали... Я закинул через крышу им ТМ (противотанковая мина - ред.) в блиндаж - и этого блиндажа больше уже нет. Остался один котлован", - сказал "Куст". По его словам, в блиндаже у ВСУ находилось много провизии и воды, которые привозили им машинами на регулярной основе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ

Штурмовик уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ модернизированной им миной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Куст" рассказал РИА Новости, как уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ с помощью самостоятельно модернизированной им противотанковой мины.
"Был сырой блиндаж, мы (солдаты ВС РФ - ред.) подходили к нему, аккуратненько крадясь. Была противотанковая мина. Она была переделана немного мною, в нее был вставлен УЗРГМ (универсальный запал - ред.) от гранаты. Я вырвал этот УЗРГМ, подошел к блиндажу на крыше, ходил по крыше, отодвигал ветки. Не знаю, как они (ВСУ - ред.) меня не услышали... Я закинул через крышу им ТМ (противотанковая мина - ред.) в блиндаж - и этого блиндажа больше уже нет. Остался один котлован", - сказал "Куст".
По его словам, в блиндаже у ВСУ находилось много провизии и воды, которые привозили им машинами на регулярной основе.
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22 июня 2022, 17:18
 
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