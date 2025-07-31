https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032499724.html

ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области, заявил Сальдо

ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области, заявил Сальдо

Украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:46:00+03:00

2025-07-31T05:46:00+03:00

2025-07-31T05:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области. В основном активность противника зафиксирована в районе Тендровской и Кинбурнской кос. Именно туда стянуты дроны, средства радиоэлектронной борьбы, так как их FPV-центр находится в Очакове. Это фактически плацдарм, откуда круглосуточно ведется разведка, идут попытки прощупать слабые места", — сказал он.По словам Сальдо, попытки десанта ВСУ предпринять новые высадки не исключены, но планы противника известны."Российские бойцы находятся на передовой, в воздухе кружат наши дроны — держат обстановку под контролем. Беспилотники противника уничтожаются системно, шаг за шагом зачищаются зоны их активности. Работает и артиллерия", — заключил губернатор.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины