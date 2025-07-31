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ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 31.07.2025 (обновлено: 05:55 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032499724.html
ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области, заявил Сальдо
Украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:46:00+03:00
2025-07-31T05:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области. В основном активность противника зафиксирована в районе Тендровской и Кинбурнской кос. Именно туда стянуты дроны, средства радиоэлектронной борьбы, так как их FPV-центр находится в Очакове. Это фактически плацдарм, откуда круглосуточно ведется разведка, идут попытки прощупать слабые места", — сказал он.По словам Сальдо, попытки десанта ВСУ предпринять новые высадки не исключены, но планы противника известны.&quot;Российские бойцы находятся на передовой, в воздухе кружат наши дроны — держат обстановку под контролем. Беспилотники противника уничтожаются системно, шаг за шагом зачищаются зоны их активности. Работает и артиллерия&quot;, — заключил губернатор.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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безопасность, херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области, заявил Сальдо

ВСУ активизировались в районе Тендровской и Кинбурнской кос

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области. В основном активность противника зафиксирована в районе Тендровской и Кинбурнской кос. Именно туда стянуты дроны, средства радиоэлектронной борьбы, так как их FPV-центр находится в Очакове. Это фактически плацдарм, откуда круглосуточно ведется разведка, идут попытки прощупать слабые места", — сказал он.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
04:23
По словам Сальдо, попытки десанта ВСУ предпринять новые высадки не исключены, но планы противника известны.
«

"Российские бойцы находятся на передовой, в воздухе кружат наши дроны — держат обстановку под контролем. Беспилотники противника уничтожаются системно, шаг за шагом зачищаются зоны их активности. Работает и артиллерия", — заключил губернатор.

Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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