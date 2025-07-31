https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032497958.html

Российские десантники сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки

Российские десантники сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки - РИА Новости, 31.07.2025

Российские десантники сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки

Операторы ударных БПЛА ивановских десантников сорвали ротацию личного состава ВСУ у Часова Яра и Константиновки, за которые идут бои в Донбассе, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:09:00+03:00

2025-07-31T05:09:00+03:00

2025-07-31T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константиновка

донбасс

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА ивановских десантников сорвали ротацию личного состава ВСУ у Часова Яра и Константиновки, за которые идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению города Часов Яр в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что ВСУ постоянно проводят ротацию на линии боевого соприкосновения и не оставляют попыток доставки личного состава, боеприпасов и продовольствия. "Разведывательные подразделения БПЛА ежедневно обнаруживают перемещение вражеской техники в сторону наших передовых позиций, а также высадку пехоты ВСУ в лесопосадках вблизи Часова Яра и Константиновки и успешно их пресекают. Также операторы БПЛА "крылатой пехоты" устраивают засады на автомобильный транспорт противника", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что операторы ударных БПЛА, выбрав стартовые позиции на дорогах в тылу противника, одновременно, с нескольких точек взлёта, подняли FPV-дроны и начали планомерно уничтожать технику, не позволяя ей уйти или приблизится к линии боевого соприкосновения. "В результате слаженных действий подразделений БПЛА ВДВ была нарушена логистика украинских подразделений, в результате чего противник ежедневно несёт колоссальные потери в технике и личном составе", - дополнили в МО РФ. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, константиновка, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии