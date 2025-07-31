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Российские десантники сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки - РИА Новости, 31.07.2025
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05:09 31.07.2025
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Российские десантники сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки
Российские десантники сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки - РИА Новости, 31.07.2025
Российские десантники сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки
Операторы ударных БПЛА ивановских десантников сорвали ротацию личного состава ВСУ у Часова Яра и Константиновки, за которые идут бои в Донбассе, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:09:00+03:00
2025-07-31T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА ивановских десантников сорвали ротацию личного состава ВСУ у Часова Яра и Константиновки, за которые идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению города Часов Яр в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что ВСУ постоянно проводят ротацию на линии боевого соприкосновения и не оставляют попыток доставки личного состава, боеприпасов и продовольствия. "Разведывательные подразделения БПЛА ежедневно обнаруживают перемещение вражеской техники в сторону наших передовых позиций, а также высадку пехоты ВСУ в лесопосадках вблизи Часова Яра и Константиновки и успешно их пресекают. Также операторы БПЛА "крылатой пехоты" устраивают засады на автомобильный транспорт противника", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что операторы ударных БПЛА, выбрав стартовые позиции на дорогах в тылу противника, одновременно, с нескольких точек взлёта, подняли FPV-дроны и начали планомерно уничтожать технику, не позволяя ей уйти или приблизится к линии боевого соприкосновения. "В результате слаженных действий подразделений БПЛА ВДВ была нарушена логистика украинских подразделений, в результате чего противник ежедневно несёт колоссальные потери в технике и личном составе", - дополнили в МО РФ. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, константиновка, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки

Операторы ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки

© РИА Новости / Евгений БиятовОператоры БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" к вылету на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции
Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат Орлан-10 к вылету на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" к вылету на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА ивановских десантников сорвали ротацию личного состава ВСУ у Часова Яра и Константиновки, за которые идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению города Часов Яр в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ.
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В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
04:23
Уточняется, что ВСУ постоянно проводят ротацию на линии боевого соприкосновения и не оставляют попыток доставки личного состава, боеприпасов и продовольствия.
"Разведывательные подразделения БПЛА ежедневно обнаруживают перемещение вражеской техники в сторону наших передовых позиций, а также высадку пехоты ВСУ в лесопосадках вблизи Часова Яра и Константиновки и успешно их пресекают. Также операторы БПЛА "крылатой пехоты" устраивают засады на автомобильный транспорт противника", - пояснили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что операторы ударных БПЛА, выбрав стартовые позиции на дорогах в тылу противника, одновременно, с нескольких точек взлёта, подняли FPV-дроны и начали планомерно уничтожать технику, не позволяя ей уйти или приблизится к линии боевого соприкосновения.
"В результате слаженных действий подразделений БПЛА ВДВ была нарушена логистика украинских подразделений, в результате чего противник ежедневно несёт колоссальные потери в технике и личном составе", - дополнили в МО РФ.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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