Российские десантники сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки
Операторы ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра и Константиновки
© РИА Новости / Евгений БиятовОператоры БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" к вылету на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции
Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" к вылету на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА ивановских десантников сорвали ротацию личного состава ВСУ у Часова Яра и Константиновки, за которые идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что ВСУ постоянно проводят ротацию на линии боевого соприкосновения и не оставляют попыток доставки личного состава, боеприпасов и продовольствия.
"Разведывательные подразделения БПЛА ежедневно обнаруживают перемещение вражеской техники в сторону наших передовых позиций, а также высадку пехоты ВСУ в лесопосадках вблизи Часова Яра и Константиновки и успешно их пресекают. Также операторы БПЛА "крылатой пехоты" устраивают засады на автомобильный транспорт противника", - пояснили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что операторы ударных БПЛА, выбрав стартовые позиции на дорогах в тылу противника, одновременно, с нескольких точек взлёта, подняли FPV-дроны и начали планомерно уничтожать технику, не позволяя ей уйти или приблизится к линии боевого соприкосновения.
"В результате слаженных действий подразделений БПЛА ВДВ была нарушена логистика украинских подразделений, в результате чего противник ежедневно несёт колоссальные потери в технике и личном составе", - дополнили в МО РФ.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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