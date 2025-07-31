https://ria.ru/20250731/spasateli-2032543387.html
Спасатели патрулируют Москву-реку и водоемы из-за жары
Спасатели патрулируют Москву-реку и водоемы из-за жары - РИА Новости, 31.07.2025
Спасатели патрулируют Москву-реку и водоемы из-за жары
Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:47:00+03:00
2025-07-31T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 31 градуса. При такой погоде в разы вырастает количество отдыхающих у воды, поэтому осуществляется усиленное патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 14 - на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и десять – на внутренних водоемах. "Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", - добавил Бирюков. Он уточнил, что также спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Спасатели патрулируют Москву-реку и водоемы из-за жары
В Москве усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 31 градуса. При такой погоде в разы вырастает количество отдыхающих у воды, поэтому осуществляется усиленное патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 14 - на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и десять – на внутренних водоемах.
"Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что также спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.