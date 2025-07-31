https://ria.ru/20250731/spasateli-2032543387.html

Спасатели патрулируют Москву-реку и водоемы из-за жары

Спасатели патрулируют Москву-реку и водоемы из-за жары - РИА Новости, 31.07.2025

Спасатели патрулируют Москву-реку и водоемы из-за жары

Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:47:00+03:00

2025-07-31T11:47:00+03:00

2025-07-31T11:47:00+03:00

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 31 градуса. При такой погоде в разы вырастает количество отдыхающих у воды, поэтому осуществляется усиленное патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 14 - на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и десять – на внутренних водоемах. "Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", - добавил Бирюков. Он уточнил, что также спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.

https://realty.ria.ru/20250731/fkr-2032417857.html

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москва, петр бирюков