https://ria.ru/20250731/solntsev-2032524234.html

Солнцев: время создать и продвигать единый образ Оренбургской области

Солнцев: время создать и продвигать единый образ Оренбургской области - РИА Новости, 31.07.2025

Солнцев: время создать и продвигать единый образ Оренбургской области

Настало время создать и продвигать единый образ Оренбургской области через форумы, фестивали, выставки достижений и творческие конкурсы, сообщил врио... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:03:00+03:00

2025-07-31T10:03:00+03:00

2025-07-31T10:03:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

оренбургская область

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Настало время создать и продвигать единый образ Оренбургской области через форумы, фестивали, выставки достижений и творческие конкурсы, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Он добавил, что правительство области планирует обратить внимание общественности на живописные и исторические места, успехи, традиции и уважаемых жителях Оренбуржья. "Думаю, настало время создать и продвигать единый образ Оренбуржья, в котором совместится все самое лучшее, что у нас есть", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что для старта проекта "Горжусь Оренбуржьем" неслучайно выбрали песню "Оренбургский пуховый платок" — народный символ, то, что вспоминается каждому жителю России при упоминании столицы региона. В рамках проекта "Музыка вместе" композицию исполнили разные областные артисты и творческие коллективы. "Вместе будем достойно продвигать образ Оренбуржья. Приложу все усилия, чтобы к своему 100-летию Оренбургская область стала одним из самых привлекательных и удобных для жизни регионов России", — отметил врио губернатора. Солнцев выразил уверенность, что чувство гордости за родную землю придаст области новый импульс развития, вдохновит людей, простимулирует их творчество и желание вложить свой труд в создание будущего. Чтобы каждый мог с достоинством сказать: "Живу в Оренбуржье. Горжусь Оренбуржьем!", заключил он.

https://ria.ru/20250722/solntsev-2030705266.html

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евгений солнцев, оренбургская область, россия