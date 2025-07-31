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Солнцев: время создать и продвигать единый образ Оренбургской области - РИА Новости, 31.07.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
10:03 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/solntsev-2032524234.html
Солнцев: время создать и продвигать единый образ Оренбургской области
Солнцев: время создать и продвигать единый образ Оренбургской области - РИА Новости, 31.07.2025
Солнцев: время создать и продвигать единый образ Оренбургской области
Настало время создать и продвигать единый образ Оренбургской области через форумы, фестивали, выставки достижений и творческие конкурсы, сообщил врио... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:03:00+03:00
2025-07-31T10:03:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
оренбургская область
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Настало время создать и продвигать единый образ Оренбургской области через форумы, фестивали, выставки достижений и творческие конкурсы, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Он добавил, что правительство области планирует обратить внимание общественности на живописные и исторические места, успехи, традиции и уважаемых жителях Оренбуржья. "Думаю, настало время создать и продвигать единый образ Оренбуржья, в котором совместится все самое лучшее, что у нас есть", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что для старта проекта "Горжусь Оренбуржьем" неслучайно выбрали песню "Оренбургский пуховый платок" — народный символ, то, что вспоминается каждому жителю России при упоминании столицы региона. В рамках проекта "Музыка вместе" композицию исполнили разные областные артисты и творческие коллективы. "Вместе будем достойно продвигать образ Оренбуржья. Приложу все усилия, чтобы к своему 100-летию Оренбургская область стала одним из самых привлекательных и удобных для жизни регионов России", — отметил врио губернатора. Солнцев выразил уверенность, что чувство гордости за родную землю придаст области новый импульс развития, вдохновит людей, простимулирует их творчество и желание вложить свой труд в создание будущего. Чтобы каждый мог с достоинством сказать: "Живу в Оренбуржье. Горжусь Оренбуржьем!", заключил он.
https://ria.ru/20250722/solntsev-2030705266.html
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евгений солнцев, оренбургская область, россия
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Оренбургская область, Россия
Солнцев: время создать и продвигать единый образ Оренбургской области

Солнцев: пора создать и продвигать образ Оренбуржья через форумы и фестивали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Евгений Солнцев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Настало время создать и продвигать единый образ Оренбургской области через форумы, фестивали, выставки достижений и творческие конкурсы, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
Он добавил, что правительство области планирует обратить внимание общественности на живописные и исторические места, успехи, традиции и уважаемых жителях Оренбуржья.
"Думаю, настало время создать и продвигать единый образ Оренбуржья, в котором совместится все самое лучшее, что у нас есть", — написал Солнцев в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что для старта проекта "Горжусь Оренбуржьем" неслучайно выбрали песню "Оренбургский пуховый платок" — народный символ, то, что вспоминается каждому жителю России при упоминании столицы региона. В рамках проекта "Музыка вместе" композицию исполнили разные областные артисты и творческие коллективы.
"Вместе будем достойно продвигать образ Оренбуржья. Приложу все усилия, чтобы к своему 100-летию Оренбургская область стала одним из самых привлекательных и удобных для жизни регионов России", — отметил врио губернатора.
Солнцев выразил уверенность, что чувство гордости за родную землю придаст области новый импульс развития, вдохновит людей, простимулирует их творчество и желание вложить свой труд в создание будущего. Чтобы каждый мог с достоинством сказать: "Живу в Оренбуржье. Горжусь Оренбуржьем!", заключил он.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Солнцев открыл иммерсивный музейный комплекс "Горизонты" в Оренбуржье
22 июля, 19:01
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевОренбургская областьРоссия
 
 
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