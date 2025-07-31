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Россия и Лаос договорились о взаимной помощи по уголовным делам
Россия и Лаос договорились о взаимной помощи по уголовным делам - РИА Новости, 31.07.2025
Россия и Лаос договорились о взаимной помощи по уголовным делам
Россия и Лаос подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, об этом было объявлено в ходе церемонии обмена подписанными документами, передает РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:07:00+03:00
2025-07-31T17:07:00+03:00
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лаос
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Лаос подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, об этом было объявлено в ходе церемонии обмена подписанными документами, передает корреспондент РИА Новости."Министр юстиции РФ Константин Анатольевич Чуйченко и верховный народный прокурор Лаосской Народно-Демократической Республики Сайсана Кодпхутхон подписали договор между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам", - объявили в ходе церемонии.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.В четверг состоялась встреча президента Лаоса с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух государств обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.
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Церемония подписания документов
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россия, лаос, тхонглун сисулит, владимир путин
Россия, Лаос, Тхонглун Сисулит, Владимир Путин
Россия и Лаос договорились о взаимной помощи по уголовным делам
РФ и Лаос подписали соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам